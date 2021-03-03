站在年轻用户立场，洞察当下生活痛点

《懒人时代》破圈，在于三翼鸟品牌洞察当下年轻用户群体的生活方式需求痛点，站在年轻用户角度，用全场景解决方案帮助年轻人实现生活方式的变革，一针见血的戳中社会情绪。

在忙碌的城市生活中。人们将短暂的居家休息时光看得格外珍贵，尤其是年轻一代“花钱省事”和“善假于物”的消费态度，引发了生活方式由“功能满足”到“精神满足”的升级。三翼鸟品牌正是基于这一代人的需求洞察，提出“懒人改变时代”的品牌主张。

三翼鸟品牌对“懒”这一概念的诠释，并不是传统意义上的“衣来伸手饭来张口”，而是用智慧场景方案解放双手，将时间和精力放在更有意义的事情上。这一理念和年轻人当下的生活主张不谋而合，用最舒服的方式提高做事效率，让生活更加惬意。透过《懒人时代》，三翼鸟向年轻用户喊话，无论你追求精致生活，亦或是崇尚自由洒脱，都可以在三翼鸟定制化智慧场景解决方案中找到答案，活出自我，做独一无二的自己。

颠覆传统营销玩法，探索品牌年轻化

《懒人时代》不仅为年轻人勾勒出了心目中向往的生活，而且是三翼鸟探索品牌年轻化做的又一次成功探索。多维度的跨平台联动，充分引爆从知乎专业人群，到年轻大众圈层。三翼鸟先是通过天猫消费大数据平台联合发布《懒人数据报告》，基于年轻用户消费趋势对“懒人经济”进行分析，为当下年轻人“懒得聪明”的生活方式正名；整个活动的串联节奏，平台之间的配合，以及对年轻人群精准洞察，都让人感到耳目一新，让我们对三翼鸟品牌有了新的认识。

除了《懒人时代》这个，自2020春节以来，海尔智家还推出了《新治家之道》魔幻现实主义大片用多元化的沟通方式，让年轻用户对三翼鸟品牌有了全新认知，将“升级智慧家就找三翼鸟”的品牌理念，深深烙印在年轻一代的心中。三翼鸟品牌深入研究年轻人触媒习惯，助力海尔完成由传统家电品牌向年轻化的突破转型。

提供定制化解决方案，探索场景生态新赛道

三翼鸟场景品牌能够获得如此多年轻用户的喜爱，背后是从产品到场景生态新赛道的成功转型。在物联网时代下，当行业品牌还在智能家居领域徘徊时，三翼鸟率先进行从单一产品到智慧场景的改变，为用户提供了主动性的场景解决方案，并打通了家居、家装、建材等资源方，促进生态合作，开辟了新的商业赛道。在场景生态这一新赛道上，三翼鸟正在积极探索未来生活的多种可能性，用定制化、个性化的智慧场景对话年轻人，一起探索品牌先锋形象，引领场景服务的行业发展趋势。

在当下快节奏的社会环境下，更多年轻人开始思考生活的价值和意义，他们追求用简单的方式过轻松的生活，希望在高压工作状态下也能拥有丰盈的精神世界和生活品质。三翼鸟品牌正是基于新生代群体生活态度新主张，用全场景智慧解决方案掀起生活方式的变革，在新赛道上为人们定制美好生活。

(责编：罗知之、吕骞)