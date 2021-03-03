中国互联网公司科研实力激增 BAT学术产出闯入全球前十
2021年03月03日13:54 | 来源：人民网-科技频道
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5年来，以BAT为代表的中国互联网公司科研实力增长强劲，学术产出量已经闯入全球前十。其中，在计算机科学和数学领域，腾讯挤进了前五。
信息分析公司Elsevier旗下、全球最权威的文献摘要和引文数据库Scopus的数据显示，2015-2020年间，全球市值最高的30家互联网企业共有22371位作者发表了29648篇学术文献，集中在计算机科学、工程学和数学领域。计算机科学领域的学术研究产出占比最高，达到48.7%。
在计算机科学领域，腾讯以1639篇学术文献量位居全球第四，位居微软、Alphabet（谷歌母公司）、Facebook之后，阿里巴巴与百度分别位列第五和第七；在数学领域，腾讯、阿里巴巴、百度学术产出则分列五到七名。
5年间，腾讯、阿里巴巴的学术发文量增长也已经超过十倍，百度的学术发文量增长超过两倍。
除了学术产出量外，学术成果的影响力也至关重要。Elsevier学术归一化影响因子（FWCI）通过计算对象论文被引用次数和相同学科、相同年份、相同类型论文平均被引次数得到一个比值，作为影响力的衡量指标，规避了不同规模的发表量、不同学科被引特征、不同发表年份带来的被引数量差异。
该指标显示，腾讯、阿里巴巴、百度五年间的学术文献影响力均在全球平均水平两倍以上，三家中，影响力（FWCI）排名百度第一，其次是腾讯和阿里巴巴，学术文献被引用的总次数分别为17012次、16602次和13198次。
此外，中国互联网企业发表的学术文献被全球71个专利所引用，也说明了中国互联网企业的研究成果具有了较强的全球经济效应。
(责编：罗知之、吕骞)
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