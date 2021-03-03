近年来，以大数据、云计算、互联网、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，为探索新时代党建工作高质量发展提供了新思路、新举措、新办法。

政策学习、交流研讨、民主议事跃然于“屏”上，三会一课、支部活动、民主生活会同步于云端，党员管理、监督考核、党务工作高效便捷展开。如今，智慧党建已化作“头雁”，成为引领新时代党建工作的助推器，使党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得以更好发挥。

智慧管理，创新基层党建工作新模式

随着互联网信息技术深度渗透，以智能手段提升党建服务手段和管理能力，用互联网思维解决传统党建工作中的痛点、难点问题，在一些基层已经开展了有益探索。

在重庆市荣昌区，各级基层党组织通过“村务云·在村头”智慧党建平台，可实现党建工作的智能化、党建应用的多样化、党建数据的可视化和组织管理的标准化，将智能化管理平台运用到基层党建的日常工作之中后，工作人员只需登录一个账号即可解决各类基层问题。

把组织建在网上，党员连在线上。“村务云·在村头”智慧党建平台开设了区（县）、乡（镇）、村（社）三级服务体系，包括党组织管理、党员管理、党务统计、组织换届、发展党员、三会一课、党员学习、党员考核、党员社区报到、党费缴纳、党员积分以及线上办公应用等多项基础功能。基层党务工作者通过平台可管理区域内所有党支部及党员的概况和数据信息、在线发布三会一课计划、党员学习考核计划、在线缴纳党费等，全面加强基层党组织及党员队伍建设。

利用云计算及大数据分析，平台还可对采集的党建数据进行整理和分析，形成区域基层党建全貌数据，为基层党建工作的科学决策及合理规划提供大数据支撑。

智慧党建让基层党建工作有了新抓手，令基层党组织焕发出新活力。引入智慧管理手段，不仅能够推动基层党建工作的标准化和规范化建设，还能将基层党员干部从重复性、机械性工作中解脱出来，将更多精力投入到其他一线工作之中。

智慧平台，打通为民服务“最后一公里”

基层是党的执政之基、力量之源。基层党组织是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”。

近年来，随着智慧党建进乡村、下基层，信息化手段越来越成为各地基层党组织办事实解难题、凝聚党心民心的重要路径。

在新疆伊犁州奎屯市，为破解在职党员报到难、发挥作用难、考核管理难等问题，奎屯市委组织部以群众需求为导向创新方式方法，在全市推广应用“奎城先锋”微信小程序，以积分奖励等方式鼓励在职党员积极融入社区服务，主动参加社区组织开展的志愿服务活动，切实打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

如今，“奎城先锋”已成为推动全市范围内志愿者活动的平台，党员干部以积分的形式纳入党建目标管理考核，普通群众通过积分换服务、服务换积分，在全市掀起了“跟党走、党义工、赚积分、享服务”的志愿活动热潮。目前，全市已有5.2万名志愿者实名注册，并在全疆16个县市推广运行。

数据多跑路、群众少跑腿。下一步，“奎城先锋”还将通过一个平台、多个窗口、一个标准，将县域志愿活动资源、公共服务资源进行统筹配置，实现覆盖全县的活动、场馆资源、积分奖励资源等信息共享和互通。

畅通“最后一公里”，关键在于紧贴群众需求，为老百姓办实事、解难题。基层党组织直接面对群众，用活用好信息化手段，将党建工作化作为民服务的智慧平台，方可更好地破解基层难题。

为进一步探索基层党建工作的创新路径和发展空间，由人民网主办，人民网创业投资有限公司承办的第三届人民网内容科技大赛聚焦“智慧党建”方向，旨在通过大赛甄选和推广适合新形势需求的“智慧党建”项目。

目前大赛征集时间已经过半，组委会共收到来自机关、企业、社区、乡村等各界参赛项目71件，其中智慧党建产品49件，智慧党建空间典型案例22件。据主办方介绍，大赛征集时间截止至4月30日，经网络评选与专家终评后，最终将于6月进行结果公示并颁奖。

(责编：王震、高雷)