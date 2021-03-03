数字化为房地产注入新活力 合生“春节不打烊”直播首秀火爆
在就地过年的倡导之下，今年的春节楼市呈现出与往年不一样的行情。不少房企提出“春节不打烊”的口号，开启在线直播等营销并取得不俗业绩。
根据中指监测数据，2021年春节期间，重点监测的城市商品住宅整体成交规模为近三年同期最高水平，较2020年春节期间大幅增长130%。
其中，凭借“直播首秀”的优异表现，合生2月销售业绩实现同比增长216%。据悉，合生在2021年开年启动覆盖全国五大区域的线上直播，在产品端，仅营销小程序的单日客户访问量就突破了6000人/天，直播场次超过1000+场，围观人数近60万。
线上直播首秀火爆远超预期
这场线上直播营销活动火爆程度远超预期。
“线上直播不打烊”。2.10-2.28日，合生创展5大地区28盘联动，开展线上直播活动。据悉，合生的“春节不打烊”实现了多个线上营销上的首创，不仅真正做到了每天都有直播，主播也都由营销人员担当，营销总、孵化的网红星主播、金牌置业顾问组成的“超强带货CP”，再度引爆“购房热”。
直播中不仅邀请知名大咖、专业主持人串场、网红达人等现场助阵，还尝试了专访、连麦、情景式置业直播、专题直播等形式，通过直播授课、K歌、才艺展示、图文并茂、话题讨论等增强了粉丝间的黏性。
不仅形式上有突破，内容上也是丰富多彩。
合生华北、合生华南邀请名人出场或连麦互动，一度冲进北京区域热度榜TOP10。合生粤东、合生华南采用了专业主持人串场的方式，最高同时在线突破10000人。
另外，观看人数也超出了直播首秀的预期。
“合生的‘春节不打烊’活动观看人数创了新高。”合生相关负责人介绍，直播间互动热烈，五大区域累计直播观看人数57.7万人，点赞数近1000万，还给出了多重福利优惠，体现了合生创展的雄厚实力和对客户十足的诚意。其中，广东合生中央城将线上转化工具合理充分运用，项目推出线上秒杀房源，春节期间成交近4亿。合生云山帝景2月22日单场直播观看人数突破27000人，春节期间累计观看人数17.6万人。
数字化为营销注入新活力
事实上，线上直播仅仅是合生互联网营销的一小步，超预期的火爆离不开合生的前瞻的战略规划和创新布局。
随着数字化时代的到来和消费者消费习惯的变迁，房地产数字化营销正在飞速发展，并加速渗透催生出新的产品、应用场景及业务模式。
业内指出，合生标准化的直播流程设置和个性化且优质的直播内容，减少了信息偏差，解决了房企当下获客的痛点。预计随着节后成交放量，市场有序恢复，线上营销也将成为未来房地产营销的重要战场。
在行业竞争加剧，集中度进一步提升的当下，合生集团积极探索科技创新，将数字营销体系建设作为企业长期营销战略。
据介绍，合生近年用大量时间和精力进行布局，加速了科技赋能变革发展之路，相应成果不仅体现在产品、内外部运营上，还体现在服务上。合生利用科技手段赋能营销，打造全场景智慧营销平台，将客户管理、智慧案场、在线交易、智慧交付串联打通。如打造VR看房、全景样板间、线上售楼处、直播卖房等平台，通过线上线下持续优化购房体验。同时，适时推出一系列购房钜惠活动，实现一站式无忧购房。
2021新年伊始，合生地产板块正式建立了电商管理中心，这是合生在科技赋能战略下的又一重要举措。
合生表示，真正打通背后的交易全链条，打通前端的手段和后端的交易环节，这才是作为企业在未来利用信息化手段能够取得的竞争优势。未来合生创展电商中心将与各大互联网生态平台合作，以内容营销、跨界整合资源等一系列创新动作拓展售房新方式，持续为房地产营销注入新活力。
科技赋能及多元布局已走在前端
直播新战略“立竿见影”，营销模式不断创新升级，显示出合生科技赋能发展之路战略决策的前瞻性与正确性。
推动数字化升级正在成为未来房地产企业创新发展的重要一环。合生向来以“稳健”闻名，不过度追求规模。虽然在数字化转型中不是起步最早的，但通过用大量时间和精力进行布局，提升运营效率并建立竞争优势。
近年来，合生成功转型为科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司，形成多个业务板块全面开花，且相互协同赋能的良好局面。
在行业整体承压的2020年，合生业绩亮眼。公告显示2020全年合生创展实现合约销售金额358.34亿元，同比增长53.7%，合约销售面积162.7万平米。
其中，地产业务仍旧是合生最重要的业务。多年来，合生创展坚持走“中高端精品发展战略”，搭建并升级了“顶级豪宅、中高端品质住宅、写字楼及公寓”三大住宅产品线，缦系、帝景系、骏景系、国际城系等多项目给市场带来惊喜。同时，商业、合生活、基建、投资等板块也表现亮眼。
目前，合生的科技赋能及多元布局已走在前端，数字化转型也已经初见成效。未来，合生作为全产业链优质运营商，将积极主动探索，不断为行业带来变革，并致力成为完美生活的缔造者。
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