“人工智能时代已经汹涌而来，未来5到10年，人工智能会像今天的水、食物、互联网一样，成为人们每天生活中的标配。”2015年，全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰在两会期间接受采访时说道。“人工智能不仅是我们这个时代在中国创新创业的机会，也是我们在信息产业有可能跟全球最发达国家同步，并力争领先的千载难逢的机遇。所以我在这次两会的建议中提出，要把人工智能作为国家‘十三五’规划的重要内容。”

过去的5年，科大讯飞在国家政策的引导下抓住行业变革的机遇，坚持“顶天立地”的发展理念，发挥龙头势能，在人工智能领域勇挑大梁，公司源头技术驱动的战略布局成果不断显现，持续盈利能力提升，2019年营收突破百亿大关。

随着核心技术持续突破，人工智能进入规模化应用阶段，人工智能红利也在不断兑现。其中有三大标准：第一，必须要有看得见摸得着的真实应用案例，而不是光讲故事；第二，要有能够规模化和可推广的对应产品；第三，要可以通过统计数据去说明应用成效，比如效率提升、成本降低等。科大讯飞在人工智能产业落地历来都是ToB、ToC双轮驱动，“十三五”期间更是扎扎实实地走在业界的前列。

科大讯飞坚持为 “健康中国”、“教育强国”、“扶贫攻坚”和“一带一路”等重要国家战略服务，解决社会刚需。在医疗领域，如今科大讯飞“智医助理”全科辅助诊疗已在全国170+区县的30000余家基层医疗机构应用，服务超过50000名基层医生，惠及5000多万居民，日均提供超40万条辅助诊断建议，使医生书写的有效病历完成率从10%提升到78%，构建基层危重病/重大传染病的诊疗服务闭环。提升医生特别是基层医生的诊疗能力和服务水平，助力国家分级诊疗、双向转诊等重大医改政策的落地。

在教育领域，科大讯飞智慧教学系统在全国31个省市广泛应用，服务全国超过38000所学校，惠及超过1亿师生减负增效，教育均衡发展。疫情期间，科大讯飞全力保障湖北省和其他地区中小学生“停课不停学”，先后在安徽、河北、江西、广东、广西、吉林、山东等21个省6500 余所中小学提供人工智能教育产品和服务，为全国免费提供在线教学及作业20亿次。

在一带一路领域，科大讯飞汉维翻译在全疆推广，月服务3.3亿人次；为联合国国际电信联盟以及博鳌论坛、中国国际进口博览会等重大场合提供翻译服务，并成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方自动语音转换与翻译独家供应商。

在扶贫攻坚领域，科大讯飞与教育部、国务院扶贫办等合作“推普扶贫攻坚战略”，已累计服务人数超过90万人；服务聋人、盲人等特殊人群的智能语音语言平台，每日提供服务次数已超过5000万次；联合中国聋协发起公益行动“听见A.I.的声音”，通过语音技术让听障人士通过文字感受世界，并捐赠相关设备助力听障人士日常工作等。

在智慧城市领域，国务院办公厅发布的“省级政府和重点城市网上政务服务能力（政务服务好差评）调查评估报告（2020）”中，由科大讯飞支撑的安徽省及合肥市、杭州市网上政务服务能力在省级政府和重点城市评估中均名列前茅，均在前五之列，显示服务能力总体指数和服务能力水平持续增强的趋势；智慧城市产品及服务的应用已经遍及全国30个省、自治区、直辖市。

在消费电子领域，2016年科大讯飞发布讯飞翻译机，开创智能消费的新品类，市场遥遥领先；围绕会议办公场景，科大讯飞推出讯飞听见、讯飞智能录音笔、讯飞智能办公本等系列。在2020年618、双11大促期间，科大讯飞C端产品整体销售额逆势增长，其中双11期间讯飞翻译机、讯飞智能录音笔及阿尔法蛋智能机器人等产品在多个平台共计斩获25个冠军。

同时，基于拥有自主知识产权的核心技术，2010年，科大讯飞在业界发布以智能语音和人机交互为核心的人工智能开放平台——讯飞开放平台，为开发者提供一站式人工智能解决方案。截至2020年12月30日，讯飞开放平台已聚集超过 175万开发者团队，总应用数近100万，累计覆盖终端用户数30亿+，A.I.大学学员总量达到44万+，以科大讯飞为中心的人工智能产业生态持续构建。

“预见未来的最好方式就是创造未来！”科大讯飞将持续进行系统性创新与根据地业务建设，并将其作为未来5年发展的两个核心引擎，用人工智能助力解决社会刚需。

(责编：罗知之、吕骞)