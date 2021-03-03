为表彰对中国红十字事业所做出的贡献，中国红十字会于日前授予高通公司（Qualcomm）“中国红十字会博爱奖章”，以表彰高通公司在新冠肺炎疫情防控工作中的敢于担当、快速响应，用实际行动践行社会责任，有力支持疫情防控。

新冠肺炎疫情发生后， 按照国家和中国红十字会总会的统一部署，中国红十字基金会启动了“群防群控救在身边”支持武汉抗击疫情公益项目。高通公司向此项目捐赠700万元人民币，为武汉市急救中心、孝昌县人民医院、荆门市屈家岭管理区易家岭社区卫生服务中心等9家医疗机构配备负压救护车。捐赠资金还用于了其它重点防疫物资隔离服的采购。

高通公司是是3G/4G/5G研发、商用与实现规模化的推动力量，其开发的基础科技赋能了整个移动生态系统。高通公司还将移动技术的优势带到汽车、物联网、计算等全新行业，开创人与万物能够顺畅沟通和互动的全新世界。同时，高通公司长期热心公益事业，自2006年起就在全球启动“无线关爱”计划，致力于推动无线技术惠及全球欠发达社区。截止到2020年年底，“无线关爱”计划已在全球48个国家开展，在中国已共计开展18个项目，惠及超过百万人，广泛涉及教育、医疗、环境、创业、公共安全等领域。

今年，高通公司将继续与中国红十字基金会合作，开启针对湖北省基层医务工作者的远程培训项目，助力基层医务人员掌握社会服务、公共服务、风险防控、疾病防控以及5G在医疗卫生服务中应用等方面的知识。

(责编：罗知之、吕骞)