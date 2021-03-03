余璐 唐蔚巍

福建省永泰县的清凉溪流经清凉镇、城峰镇、樟城镇，水流清澈，沿岸绿意盎然，景色秀美。谁能想到，就在几年前，这里河岸居民护河意识不强，制造了大量的鸡鸭棚、自然堆放的垃圾堆，不仅影响村容村貌，甚至妨碍行洪，给沿岸居民带来人身、财产威胁。

清凉溪的变化源于一年多前永泰县开始的河湖物业化管理探索。2019年，永泰县正式启动河湖物业化管理服务，引进社会力量参与河湖治理，提高管理效能，推进河湖保护管理工作，创建了社会力量参与河湖治理和管理保护的新格局。

大数据赋能，开创科学有序河湖治理新局面

永泰县是福州的后花园，拥有丰富的山水生态资源，县管辖河道总河长969.99公里，其中县内大樟溪干流与支流河道长度有594.4公里。自从2017年全面推行河长制工作以来，永泰县持续强化河湖管理，主要流域水质持续向好，河湖健康体系初步形成，“河畅、水清、岸绿、景美”的幸福河湖画卷已在永泰这片沃土上徐徐展开。

尽管河湖管理保护进入新阶段，巡河工作进入常态化，然而巡河队伍履职不到位、工作效率低、监管方式单一、管理成本高等问题，也颇让县河长办的领导犯愁。

“敢于亮剑，咬定目标，大胆创新，将河湖长制的大网织就得更细更密。”这是永泰县委县政府推进河湖治理的决心。

2019年9月，永泰县大胆探索引进社会力量参与河湖治理，联手四创科技有限公司推出“永泰县河湖物业化管理服务项目”，福州市首个采用物业化管理推进河湖长制的工作实践大幕开启。

据了解，该项目旨在通过开展河湖物业化管理，建设一支专业人才队伍，全面掌握巡河要点，及时、准确、全面发现河岸、河面、河底存在的问题，联系相关单位促进涉河问题的解决，提高巡河管河的工作成效。

2019年11月26日，福州市永泰县河湖物业化管理服务中心揭牌。永泰县水利局供图

为打造项目服务窗口，永泰县建立了河湖物业化运营管理中心。中心配备办公场所、拼接大屏、会议室、机房等，设置人工坐席，建立热线电话，制定可闭环的管理流程与制度。确立与县河长办、乡镇的权责划分，对涉河事件进行受理、立案、跟踪、考评，全过程统一化监督管理，同时升级扩充“河湖管理平台”，根据巡河数据对河湖进行把脉，利用大屏进行大数据综合展示，全方位、立体化地把控河湖命脉，实现河长“智”、河长“治”。

河湖物业化管理服务项目通过组建合理高效的专职队伍，配套完善的管理制度和专业的巡河辅助工具，完成永泰县内河道及水库的日常巡河、护河等工作，做到巡河全程可视化、巡河动作标准化、人员管理集约化、过程资料台账化，从而形成科学有效的管理模式。在偏远山区及大樟溪主干河段则采用无人机巡查方式，补充人力巡查的“短板”，对问题频发区域设立视频点进行监控，提升了发现问题的能力。

永泰县河湖物业化管理服务中心还通过校企合作、巡河公益活动、媒体宣传等举措，为公众提供河道以及治水动态信息，让公众更积极、更主动地参与河湖监督管理。永泰县河长办督导中心坐席人员受理由河道管理员巡河上报、热线电话、网上（邮件、微信）反馈的河湖事件，进行立案核查流程，一旦立案，则进行任务流转，由相关责任单位处置案件任务，任务处置完成，则由河湖物业化管理服务中心核查结案，并对该案件处置情况进行评价，若该案件超过处置时限，则反馈县河长办进行协调。

永泰县河湖物业化管理服务项目运行一年多来，在专业巡河队伍建设、管理制度建设、巡河设施与设备配备、巡河作业标准建设等方面取得积极成效。截至2021年1月31日，项目累计线上巡河76873次，通过巡河发现问题211785件，其中较大问题的有826件，办结728件，办结率88%；自行处理问题210959件。

守护河流健康，为“生态永泰”注入了新活力

永泰县河湖物业化管理服务项目引入专业管理团队维护河湖健康生命、推动实现河湖功能永续利用，促进河湖管理保护责任网的形成。永泰县河湖物业化运营管理中心积极配合多部门联动，齐抓共管协助建立健全联合执法长效机制，全面守护辖区河流的生态环境。河湖物业化管理服务，成为实现河湖长制在永泰全面落地见效的重要抓手，为打造“生态永泰”注入了新的活力。

清凉溪的变化让百姓看在眼里，喜在心头。清凉溪一度因为污染、乱建而黯然失色，自河湖物业化管理服务开展后，永泰河湖物业化河道专管员多次与沿岸乡镇开展“清四乱”活动，改善水质，清除影响行洪的杂物，阻止水土流失。同时联合乡镇与村民宣传“清四乱”相关政策，普及水土流失、污染水体、阻碍行洪危害等知识，不仅进一步优化生态环境，提高人居环境质量，加大河道“清四乱”环境整治力度，还进一步提升了居民的生态理念，用实际行动保持水清河畅。

永泰县多部门联合永泰县河湖物业化管理服务中心进行打击非法采砂宣传。永泰县水利局供图

河湖物业化管理服务项目运行一年多来，配合“清四乱”执法行动11次，安排蹲点非法采砂或倾倒建筑垃圾27次；对于生活垃圾的随意堆放问题，协调乡镇增加垃圾存放设施17个，一个个民生问题得到倾力解决，为该项目赢得了口碑。

永泰县标准化巡河工作和巡河管理机制的建设，打造出河湖管理保护的“永泰经验”，吸引了省内外多家单位至永泰县河湖物业化管理服务中心参观考察。

实行河湖物业化管理模式，设立河湖物业管理中心，不是简单的工作量外包，降低河道管理成本，而是探索政府主导、市场运作两手发力，创建社会力量参与河流治理和管理保护的新格局。

河湖物业化管理，让科技与智慧为平台赋能。四创科技有限公司将运用公司自身的业务优势、技术优势、服务优势，以高标准、严要求推动巡河工作的开展和考核，促进河道管理可持续发展，推动实现河湖功能永续利用。

在清凉溪沿河两岸徜徉，这里在开展河湖物业化管理服务后已是焕然一新，成为永泰县的“颜值担当”。水美兴业，乐享红利，优良的河湖生态已成为提升城市品质、促进产业升级的重要推手，更令百姓感到幸福感在提升，一支水美欢歌在永泰大地上回荡。

(责编：王震、高雷)