1886年1月29日，德国工程师卡尔·本茨带着他自主发明的由汽油发动机带动的三轮机动车作品，向德国专利局申请了汽车发明的专利。后来，这张证书成为了世界上第一张汽车专利证书，而1886年1月29日，也被公认为是世界汽车诞生日。

历经11代经典传承，S级轿车谱写着人们对于豪华座驾的向往与情怀。2021年1月29日，汽车诞生日135周年之际，全新梅赛德斯-奔驰S级轿车5款车型正式登陆中国市场。零售价格区间为人民币89.98万-181.88万元。

经典之上，重塑豪华新境界。全新S级轿车将“感性·纯粹”设计理念予以全新演绎，将优雅大气与前沿风范融于一身。3216毫米的同级最长轴距，在精巧曲面的演绎下，令气宇不凡的车身更具行云流水的儒雅风度。全新设计的标志性日间行车灯与内部构造如钻石般精美的“湖光楼影”水平延展双段式尾灯前后呼应，熠熠生辉。此外，感应式伸缩车门把手以人性化考量向尊贵宾客致意，彰显出低调奢华的格调。

（受访者供图）

安心出行，提供全方位的安全守护

在安全方面，奔驰S级轿车近乎苛刻地将安全性排在创新的核心位置。自第一代S级轿车创新性地采用了能够防止车门在事故中弹开的“锥形销安全锁”，“Safety”一词便成为S型轿车的独特解读。

如今，全新S级轿车以全面创新成就全面安全。同级独有的“流星雨”数字大灯，首次应用于梅赛德斯-奔驰的量产车型当中。每盏大灯均包含130万片微镜，全车照明分辨率超过260万像素，高度精确清晰的光线，不仅周到保护驾驶安全，更友好关照行人和其他车辆的安全。此外，全新S级轿车还搭载了后轮主动转向系统，带来稳重不失灵活的驾驶体验。

此次全新S级轿车将“零事故”作为目标，打造出覆盖驾驶过程中、碰撞事故前、碰撞过程中、甚至事故发生后等多场景360度主被动技术方案。借助5个多核处理器、超过20个传感器以及立体摄像头，全新S级轿车的智能魔术车身控制系统可以1000次/秒的速度扫描路况，并配合预防性安全系统（PRE-SAFE?）侧碰保护功能，能够在几十分之一秒内快速把车身升高8厘米，以此减轻座舱的变形和对驾乘者的强大冲击，将汽车的安全防护等级再次提升。

此外，本次全新S级轿车特别考虑到了后排乘客的安全。它搭载了全球首个后排正向安全气囊，当车头遭遇严重碰撞，后排气囊快速弹出并膨胀展开，灵活地将乘客包裹住，再配合安全带系统的约束固定作用，削弱了碰撞对头颈造成的冲击负荷，将后排乘客的落座安全系数再一次提高。

智慧出行，实现“黑科技”自由

自1951年诞生之日起，梅赛德斯-奔驰S级轿车始终以眺望未来的前瞻科技为品牌标识，不断突破汽车科技感的上限。全新S级轿车融合了奢华工艺及开创性科技，带来先人所享的全方位感官体验。12.3英寸裸眼3D数字仪表屏、12.8英寸OLED中央显示屏、同级独有的Burmester?高端4D环绕立体声音响系统，以及照明效果较过去明亮10倍的主动式环境氛围灯，和彰显个人魅力品味的车载香氛，共同营造出“声色香触”四维通感的沉浸式感官盛宴，配合“畅心醒神”功能，一键即可调动尊崇专属的驾乘享受。

得益于成像技术的突破，数字仪表屏首次实现了创新性“裸眼3D效果”，它可以根据你的头部位置精确调整，使你左右眼分别看到不同像素成像的仪表屏画面，从而实现极具纵深层次感的3D效果。与此同时，显示屏中隐藏的摄像头还能精准追踪你的目光，不断调整3D成像，带来最佳的视觉感受。

而全球首创的带实景穿越的平视显示系统也在全新S级轿车上得到新的提升，超大显示相当于77英寸显示器，在减少注意力分散的同时令驾驶更加轻松便捷，繁杂路况从此尽在掌握，了然于胸。

独乐乐不如众乐乐，同级独有的多座互联娱乐系统，令车内成员还可通过多座互联娱乐系统进行内容分享，无论是导航、视频还是音频，只需触控拖拽到屏幕画面中的相应座位处，即可轻松完成隔空分享，实现全车共享车内娱乐生态环境。

不仅如此，全新S级轿车搭载新一代MBUX智能人机交互系统，支持多达27种语言。“智慧大脑”渴望通过你的举手投足读懂你的思想。目前，智能感应助力已经能够“读懂”12项手势及肢体控制需求。例如，你在开车时只需自然挥动双手，就可通过手势来控制滑动天窗遮阳帘；座椅和外后视镜的位置可以根据司机的身材预先调整；副驾驶座椅上儿童座椅的连接状态可以随时识别。更值得一提的是，梅赛德斯-奔驰还首次搭载了生物特征识别系统，用户可通过声音识别、指纹识别、面部识别，登陆个性化的个人账户，让个性化的数据和需求得以安全、私密地保存下来，从而提供更个性化的服务。

品质出行，56号工厂实现高度智能化生产

全新梅赛德斯-奔驰S级轿车的优越品质离不开德国辛德芬根“56号工厂”的高度智能化生产标准。“MO360”数字化生产体系是56号工厂的核心竞争力，通过共享接口和标准化用户界面彼此连接，利用实时数据来支持梅赛德斯-奔驰乘用车的全球生产网络。从智能设备到大数据平台等一系列领先的工业4.0技术在56号工厂得到广泛应用。

据了解，在这里生产的全新S级轿车，生产效率比上一代车型提升25%。在柔性化生产方面，56号工厂可以满足从高效燃油车型到纯电动车型等多种不同类型汽车的全部组装流程，并可根据市场需求灵活调整生产节奏。

秉承环保节能的愿景和理念，56号工厂将在未来成为二氧化碳零排放工厂，完成全面实现碳中和的目标。56号工厂的概念将成为范例，逐步推广到世界各地的所有梅赛德斯-奔驰乘用车工厂。

自1951年问世至今，奔驰S级轿车全球累计交付已超过400万辆。自2014年以来，中国一直是奔驰S级轿车全球最大市场。“中国市场对于梅赛德斯-奔驰S级轿车至关重要。全新S级轿车在研发初期就高度重视中国客户的需求。”北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官杨铭（Jan Madeja）表示。据统计，中国客户以39岁的平均年龄，成为奔驰全球S级轿车用户中最年轻的群体。

(责编：王震、吕骞)