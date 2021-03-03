2020年，交通银行坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经营管理，紧扣“六稳”“六保”任务，总体经营管理工作呈现稳中有进、稳中提质的良好局面。

今天的交通银行，不断提升金融精准服务实体经济质效，着力打造在普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等方面的特色优势，加快推进“长三角龙头银行”建设，实施“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略。

践行普惠金融 精准对接国家重大战略

交通银行精准对接国家重大战略，将信贷资源向普惠小微、制造业、民营企业等领域倾斜。2020年，交通银行对公实质性贷款同比增长，制造业贷款余额、制造业中长期贷款余额较年初都显著增长。普惠型小微企业贷款较年初增长近60%，小微客户贷款综合融资成本下降。全年为实体经济减费让利约187亿元。

发力科技金融 发挥“长三角龙头银行”优势

2020年，交通银行在长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域一般贷款合计新增3,225亿元。立足“上海主场”，积极对接上海“两张网”建设，围绕市民生活、医疗和小微企业等大普惠需求，借助数据、算法、算力和金融科技手段，打造“惠民、利民、便民”的“交银e办事”产品。交通银行在上海地区率先推出的“信用就医无感支付”，为市民提供“先就医、后付费”的就医体验，助力医疗机构提升运营效率、降低营运成本。

26年久久为功 圆满完成扶贫攻坚任务

交通银行自1994年开展定点扶贫工作以来，一直把扶贫工作作为履行社会责任的“头号工程”，累计投入扶贫捐赠资金超过2亿元。2016年以来累计发放精准扶贫贷款超过2000亿元；通过设立“专区专柜专馆”采购和帮助销售贫困地区农产品、湖北因疫滞销农产品近8000万元。全集团各级单位承接160余个结对扶贫县（乡、村），累计选派扶贫干部300余人，目前在职扶贫干部193人（含第一书记61人）。三个定点扶贫县甘肃省天祝县、四川省理塘县、山西省浑源县于2020年2月全部实现脱贫摘帽。

积极助企纾困 全力抗击新冠肺炎疫情

截至2020年末，交通银行累计投放疫情相关贷款近4,000亿元，实行延期还本贷款本金743亿元、延期付息对应贷款本金1,447亿元。切实减费让利，建立普惠小微贷款定价考核机制，确保小微企业贷款利率控制到位。2020年，交通银行在湖北地区普惠型小微企业综合融资成本比上年平均水平降低1个百分点以上。累计为疫情防控捐款超过6,000万元。

推进绿色金融 助力污染防治攻坚战

交通银行持续强化对绿色产业、绿色项目的信贷支持。2020年末绿色贷款余额3,629.09 亿元，较上年末增长20.59%，绿色金融债余额200 亿元。参与并牵头推进了国家绿色发展基金设立相关工作。

(责编：王震、吕骞)