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逾期未完成整改 工信部下架“声吧”等10款侵害用户权益APP

2021年03月03日16:13 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电 （赵超）工业和信息化部官网今天发布通报，声吧、纯纯语音、语声等10款APP在限定期限内未按照要求完成整改，即日起在相关应用商店进行下架处理。

2021年2月5日，工信部发布了《关于违规调用麦克风、通讯录、相册等权限侵害用户权益行为的APP通报》，涉及UC浏览器、墨迹天气、QQ输入法、考拉睡眠等26款APP。这26款APP所涉问题包括：违规收集个人信息；APP强制、频繁、过度索取权限；强制用户使用定向推送功能、欺骗误导用户下载APP、应用分发平台上的APP信息明示不到位、违规使用个人信息等。

工信部要求，26款违规APP应在2月10日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

通报显示，截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有10款APP未按照工业和信息化部要求完成整改（详见附件）。

依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》（工信部信管〔2016〕407号）等法律和规范性文件要求，工信部组织对上述10款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理。

从2019年开始，工信部连续两年开展专项行动，重点整治APP等违规处理用户个人信息、设置障碍频繁骚扰用户等四方面十大类问题。去年11月，工信部表示将针对群众反映的突出问题，从2021年初开始继续开展为期半年的专项整治。

相关链接：

工信部通报UC浏览器、QQ输入法等26款APP侵害用户权益

(责编：赵超、高雷)

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