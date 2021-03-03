近日，一部记录“精准扶贫”巨大成就的全彩图文书《触摸幸福：走向我们的小康生活》由新华出版社出版，面向全国发行。书中40个被收录的脱贫攻坚故事中，苏宁帮扶五峰小土豆走出高山、推动抚松小人参开拓大市场、帮助十八洞村猕猴桃线上热销等案例成功入选。

特色扶贫助力脱贫攻坚，苏宁电商扶贫模式广泛推广

在《触摸幸福：走向我们的小康生活》一书中，首先看到的是“小土豆走出高山”这一苏宁经典扶贫案例。湖北省九个深度贫困县之一五峰自治县，当地盛产高山特色小土豆，却因地处偏僻无人问津。通过电商企业＋合作社＋农户的模式，苏宁帮助当地实现土豆收购业务的产销一体化，助力小土豆成功走出大山。生产过程中，合作社向农户提供老土豆种子和技术指导，农户负责把小土豆种好，待土豆成熟后，安排专人深入村里收购小土豆，经在物流中心统一分拣后，发往全国。销售过程中，依托苏宁平台的中华特色馆、苏宁拼购等线上页面的重点曝光和特色促销，小土豆销售打通线上渠道，实现广泛关注。

苏宁扶贫案例“小土豆走出高山”。 （受访者供图）

“这两年农户种植小土豆的热情增加了很多，我们的收购价能到一块钱，他们的收益是翻番了，确实能帮助农户增收”，五峰电商平台负责人赵鹏称电商深入农村后订单式农业有力保证了农户的经济效益。目前，赵鹏所在的电商平台收购的小土豆有80%来自贫困户，示范基地种植100亩，发动社员种植400亩，年产150万斤以上，带动就业1000人，实际带动农民脱贫致富，在村里颇获好评。

同样面临优质特色农产品滞销，湖南省湘西州花垣县十八洞村猕猴桃化身金果果的成功案例也一同入选，成为脱贫致富、电商扶贫以及未来乡村振兴发展当地支柱产业的可复制范本。

作为曾经典型的贫困村，十八洞村全村共225户，其中贫困户就有136户。2013年，村民的人均收入只有1688元。如今十八洞村大力发展猕猴桃产业，通过苏宁线上线下渠道资源优势进行全国售卖，除了村成功脱贫外，还带动周边9600村民走上致富路。为助力产业发展，苏宁还将接入苏宁家乐福、苏宁拼购等渠道资源优势，帮助十八洞村的猕猴桃进一步打开销路，苏宁易购充分利用其强大的物流、平台优势和丰富的行业资源，立体扶贫，助力贫困地区脱贫致富。

书中还收录了吉林省白山市涂松县万良镇“人参姑娘”回乡创业带动乡村致富的动人故事。“人参之乡”万良镇，有全国乃至亚洲最大的人参交易集散地。在外打工感受电商蓬勃发展的马晓彤想到家乡人参还是传统的销售模式，决定回乡创业开展电商平台售卖人参。经过多方考察和了解，马晓彤选择加入苏宁电商平台，开通抚松扶贫馆和苏宁拼购店铺。同时，苏宁也给予了马晓彤很大的技术支持和流量支持，现在无论是单量还是销售额都在迅速增长，由于单量的提升，在降低快递成本的同时，利润也增加了不少，还帮助了更多的农户打开了销售通路。

2019年，马晓彤紧跟潮流做起了网络直播销售，把摄像头对准田间地头，让消费者在线围观起参等过程，让长白山脚下的优质生态环境为自己的人参产品做背书。2020年疫情期间，马晓彤在直播间里介绍当地优质农特产品，现在，在苏宁等电商平台的加持下，成吨的木耳、蓝莓干、榛蘑等乘着电商“快车”走出大山，给农户带来了收益和希望。

脱贫攻坚成果显著 苏宁获“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号

事实上，苏宁的扶贫成果远不止这些，苏宁的扶贫故事远不止这些村庄。贵州威宁丑苹果走出大山、大凉山挂牌首批苏宁拼购“苏宁村”、皇家贡枣赞皇大枣触电等等，都在诉说着苏宁电商扶贫的显著成果。

截至当前，苏宁在全国精准扶贫及乡村振兴等慈善领域捐赠资金与物资超23亿元，其中扶贫专项投入约8.5亿元。国务院扶贫开发领导小组向苏宁集团颁发“全国社会扶贫先进集体”、向张近东授予“全国脱贫攻坚奉献奖”，苏宁六次获得中国政府颁发的慈善领域最高奖“中华慈善奖”，其中多个项目是扶贫项目。

正是凭借自身在脱贫攻坚领域的切实行动与积极成效，苏宁控股集团在全国脱贫攻坚总结表彰大会中荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。苏宁集团董事长张近东表示，作为民营企业代表，苏宁为参与到这场波澜壮阔的伟大战斗中感到荣幸，我们将以更坚定的决心和充足的干劲投入到接下来的接续脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的工作中来。

乡村振兴全面推进 张近东建议技术赋能实现农村零售业态升级

当下，乡村振兴作为国家战略正在全面推进。今年两会，张近东建议：大力推进技术赋能，实现农村零售业态升级。

张近东认为，乡村消费市场进入加速提质转型的新阶段，但农村传统小卖部导致假冒伪劣商品横行等问题。因此，他建议政府通过资金扶持、税收优惠等方式，鼓励和支持大型实体零售企业数字化赋能农村小微零售商，引领带动农村消费品质升级。

实际上，在乡村振兴的大背景下，苏宁通过“零售云”数字化赋能农村零售业，大力布局乡村下沉消费市场。截至目前，“零售云”已累计布局门店超8000家，并在线下加盟平台培育出电器店、家居店等业态模型。在业绩方面，“零售云”2020年销售突破200亿元。按照此前公开目标，2021年底将突破12000家。

从精准扶贫的提出到脱贫攻坚的全面胜利，苏宁等电商平台在产业扶贫、科技扶贫、消费扶贫等方面发挥了诸多积极作用，在脱贫攻坚浪潮中积累了更多关于下沉市场、产业创新、就业帮扶等积极经验，在未来的乡村振兴事业中，苏宁也将贡献更多精彩。

(责编：王震、吕骞)