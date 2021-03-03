人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

长江流域水土流失面积10年减少4.75万平方公里

2021年03月03日17:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社武汉3月3日电（记者王贤）水利部长江水利委员会近日发布消息说，过去10年间，长江流域水土流失面积减少了4.75万平方公里，减幅达13.70%；土地资源得到有效保护，林草覆盖率逐年提高。

　　长江委水土保持局副局长韩凤翔说，修订后的《中华人民共和国水土保持法》于2011年3月1日起施行，是我国水土保持事业发展的重要里程碑。10年间，长江委携手流域19省（区、市）推进配套法规建设，497个县（市、区）通过全国水土保持监督管理能力建设县达标验收，利用遥感技术实现全流域生产建设项目遥感监管全覆盖，开展生产建设项目监督检查23.29万个次。

　　10年间，长江流域水土保持综合治理面积达16.96万平方公里，全流域180万平方公里实现水土流失动态监测全覆盖。流域重点治理区实现流失面积由“增”到“减”、强度由“高”到“低”的历史性转变。

　　据介绍，水土保持着眼于保护水土资源和生态环境，改善农业生产条件，是实现人与自然和谐、促进经济和社会可持续发展的重要举措，也是推进生态文明建设的基础性工作。1991年6月，我国颁布施行了新中国首部水土保持法；2010年12月，《中华人民共和国水土保持法》由第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过。

(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
逾期未完成整改 工信部下架“声吧”等10款侵害用户权益APP
　　人民网北京3月3日电 （赵超）工业和信息化部官网今天发布通报，声吧、纯纯语音、语声等10款APP在限定期限内未按照要求完成整改，即日起在相关应用商店进行下架处理。 2021年2月5日，工信部发布了《关于违规调用麦克风、通讯录、相册等权限侵害用户权益行为的APP通报》，涉及UC浏览器、墨迹天气、QQ输入法、考拉睡眠等26款APP。…
人民银行：2020年“两会”建议提案办理工作圆满完成
　　人民网北京3月3日电 （记者罗知之）中国人民银行官网3月3日消息，办好全国人大代表议案建议和政协委员提案是人民银行依法履职的重要内容。2020年，人民银行共承办全国人大代表议案34件、建议470件，全国政协委员提案257件，合计761件，较2019年增长11.6%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部