新华社武汉3月3日电（记者王贤）水利部长江水利委员会近日发布消息说，过去10年间，长江流域水土流失面积减少了4.75万平方公里，减幅达13.70%；土地资源得到有效保护，林草覆盖率逐年提高。

长江委水土保持局副局长韩凤翔说，修订后的《中华人民共和国水土保持法》于2011年3月1日起施行，是我国水土保持事业发展的重要里程碑。10年间，长江委携手流域19省（区、市）推进配套法规建设，497个县（市、区）通过全国水土保持监督管理能力建设县达标验收，利用遥感技术实现全流域生产建设项目遥感监管全覆盖，开展生产建设项目监督检查23.29万个次。

10年间，长江流域水土保持综合治理面积达16.96万平方公里，全流域180万平方公里实现水土流失动态监测全覆盖。流域重点治理区实现流失面积由“增”到“减”、强度由“高”到“低”的历史性转变。

据介绍，水土保持着眼于保护水土资源和生态环境，改善农业生产条件，是实现人与自然和谐、促进经济和社会可持续发展的重要举措，也是推进生态文明建设的基础性工作。1991年6月，我国颁布施行了新中国首部水土保持法；2010年12月，《中华人民共和国水土保持法》由第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过。

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