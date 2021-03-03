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国内成品油价格按机制上调 部分地区将重回“7元时代”

2021年03月03日17:20 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电（记者毕磊）今天下午，国家发展改革委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年3月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高260元和250元。

本轮是2021年第四次调价，同时累加2020年末的调价，将成为现行调价机制自2013年春天执行以来，首次“八连涨”，刷新上轮调价刚刚创造的跨年度“七连涨”的记录。

据记者了解，2021年，国内成品油调价目前进行了四轮，具体为上调四次、下调零次，搁浅零次，汽油总计上调了795元/吨，柴油总计上调了765元/吨。

隆众资讯分析师李彦告诉人民网记者，从批发方面来看，近期汽油和柴油均受国际油价强势表现带动，市场看涨情绪依然明显，且春节后运输和刚需不断改善，故汽柴油批发价格整体维持涨势。

据测算，本次油价调整后，92号汽油每升将上涨0.20元、95号汽油每升将上涨0.21元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花10元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加14-16元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一千公里，燃油费用增加80元左右。

据记者了解，在连续多次国内油价上调以后，目前全国加油站的92号汽油已经站稳6元时代，全国大多数地区车柴价格6.6-6.7元/升左右，92号汽油零售限价在6.6-6.8元/升；全国加油站的每升95号汽油价格已经逼近7元水平，明晚过后，将有部分地区的95号汽油零售价再次进入”7元时代“。

隆众资讯分析师李春艳表示，本次汽柴油零售价格上涨，对国内成品油市场继续利好支撑。近期国内炼厂开工有小幅下降趋势，但整体来看，目前市场资源仍充足。进入3月，随着国际原油收盘“三连跌”，近期汽柴油市场企稳暗降，但3月上旬个别主营单位集采指导价对目前市场仍有底部支撑，后续汽柴油价格跌价空间仍有限。下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2021年3月17日24时开启），预计国内成品油市场有高位小幅回落的趋势。

(责编：王震、高雷)

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