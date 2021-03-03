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市场监管总局对五家社区团购企业作出行政处罚

2021年03月03日17:26 | 来源：人民网
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市场监管总局对五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。（图片来源：市场监管总局官网）

人民网北京3月3日电 （记者李楠桦）记者今日从市场监管总局获悉，市场监管总局分别对橙心优选（北京）科技发展有限公司（橙心优选）、上海禹璨信息技术有限公司（多多买菜）、深圳美团优选科技有限公司（美团优选）、北京十荟科技有限公司（十荟团）、武汉七种美味科技有限公司（食享会）等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。其中，前四家企业分别被处以150万元罚款，武汉七种美味科技有限公司（食享会）被处以50万元罚款。

据介绍，2020年下半年，部分社区团购企业利用资金优势，大量开展价格补贴，扰乱市场价格秩序，引发社会各界广泛关注。

市场监管总局表示，经查，橙心优选（北京）科技发展有限公司、上海禹璨信息技术有限公司、深圳美团优选科技有限公司、北京十荟科技有限公司等四家企业，在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱了正常的生产经营秩序，损害了其他经营者的合法权益，违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第（二）项规定。

橙心优选（北京）科技发展有限公司、上海禹璨信息技术有限公司、深圳美团优选科技有限公司、北京十荟科技有限公司、武汉七种美味科技有限公司等五家企业，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者与其进行交易，违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第（四）项规定。

 

(责编：李楠桦、高雷)

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