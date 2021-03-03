2021年武汉市政府工作报告指出，2020年武汉数字经济占比超过40%，全年净增高新技术企业1842户，达到6259户，增长41.7%。

人工智能、大数据技术在武汉得到广泛深入应用，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强科技支撑。目前武汉正加快发展人工智能，着力建设国家新一代人工智能创新发展试验区，为力争人工智能产业进入全国第一方阵，实现人工智能核心领域取得重大突破，建成全国领先的人工智能创新资源集聚区，打造全国先行先试和应用示范的样板，迫切需要提升城市人工智能算力。

2020年10月，武汉人工智能计算中心启动建设，计算中心将为提升武汉人工智能技术层实力、孵化并推进人工智能应用层落地提供有效保障，为武汉及周边地区提供基础软硬件平台，为构建技术层、应用层提供基础。未来，围绕武汉人工智能计算中心，将重点打造公共算力服务、创新孵化、产业聚集发展、科研创新和人才培养四大平台，开展生态体系建设，培育人工智能产业生态，通过打造人工智能应用示范项目，扶持带动千行百业智能化升级。

为深入推进国家新一代人工智能创新发展试验区建设，并制订出台专项政策：重点从招引头部企业、支持重大投资项目、设立产业投资基金、孵化培育中小企业、核心技术攻关和创新平台建设、应用场景建设、高端人才引育等方面予以支持，营造推动人工智能创新发展的良好政策环境。

2020年11月21日，武汉人工智能产业联盟正式成立，产业联盟由华为、小米、腾讯、武汉大学、华中科技大学和国家数字化设计与制造创新中心等企业、高校和创新平台发起成立，致力于搭建政、产、学、研、资、用资源协同平台，助推武汉国家新一代人工智能创新发展试验区建设。

通过建设全栈自主可控的人工智能计算中心，形成“一中心四平台”的人工智能产业布局，赋能武汉人工智能产业集群，提升武汉人工智能竞争力。计算中心建设方案在硬件部分采用自主可控的人工智能核心芯片和服务器集群产品。人工智能软件平台亦如此，尤其在人工智能系统软件（算子库、编译器）和开发框架方面具备自主研发能力和自主知识产权，以云化方式统一管理和调度算力资源，基于云底座提供人工智能使能平台。

计算中心将提供一站式的人工智能开发环境。为智能芯片、智能网联汽车、网络安全、智慧交通、智能制造、智能数字设计与建造、智慧医疗等场景提供人工智能算力基础服务设施，并同步导入人工智能生态体系、人才培养体系、解决方案孵化体系、开发者社区、开源社区等软能力。建成后将吸引大批人工智能上下游企业入驻，联合高校及科研院所，形成“政-产-学-研-用”生态产业联盟，通过算力集群赋能产业集群，推动武汉产业数字化、智能化水平提升，有利于产业有机更新、迭代升级，为使武汉成为国家科技创新版图新高地，成为推动中部地区长江中游城市群区域经济社会高质量发展的科技创新主引擎提供重要支撑。

奔流的江湖赋予了武汉生生不息的力量，它用坚韧不拔书写了抗疫史诗。如今，站在“两个一百年”的历史交汇点，武汉这座“英雄之城”，正在以AI之力，绘就荆楚大地数字产业的新篇章。

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