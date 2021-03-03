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多型长征系列火箭将联手助力载人空间站任务

2021年03月03日19:54 | 来源：新华网
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新华社北京3月3日电（记者胡喆、董瑞丰）“今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。”

全国政协委员、中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰院士3日在接受记者采访时表示，载人空间站的建造，需要长征系列火箭首次进行组合式发射，其中长征五号B运载火箭将发射空间站核心舱，长征七号运载火箭将发射货运飞船，长征二号F运载火箭将通过发射载人飞船将航天员送入空间站。

根据计划，我国将在今年开启空间站建设，先后发射空间站核心舱，天舟二号、天舟三号货运飞船和神舟十二号、神舟十三号载人飞船，并完成交会对接和相关在轨关键技术验证。

不同于以往，空间站建设是一个更为复杂和庞大的系统，其中包括多次交会对接任务，这就要求火箭必须完成“零窗口”发射，要求火箭在预先计算好的发射时间，分秒不差将火箭点火升空。这对于新一代运载火箭长征五号B和长征七号来说，是一项不小的挑战。

“这两型火箭都是低温动力的运载火箭，这个特性就要求火箭的动力系统、控制系统等分系统的射前工作准备非常可靠，在发射窗口之前不能出现任何差错，从而确保火箭能够按时发射。”姜杰说。

按计划，我国空间站将于2022年前后完成建造，一共规划12次飞行任务。2020年5月长征五号B首次飞行任务取得圆满成功，拉开了我国空间站在轨建造阶段飞行任务的序幕，后续还将先后发射天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱，进行空间站基本构型的在轨组装建造；其间，规划发射4艘神舟载人飞船和4艘天舟货运飞船，进行航天员乘组轮换和货物补给。

(责编：杨光宇)

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