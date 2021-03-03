中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授 盘和林

“科技企业要想在大浪淘沙的竞争中存活下来，如何进一步发挥智慧化、科技化方面的优势，如何弥补产能与品牌力方面的劣势都是亟待解决的问题。”

近日，小米造车的传闻引起社会各界热议。对此，小米集团日前发布公告称，集团一直关注电动汽车生态的发展，并就相关行业态势进行持续评估及研究，但集团就电动汽车制造业务的研究还没有到正式立项阶段。

近几年来，跨界造车仿佛成为诸多科技公司的香饽饽。从市场方面来看，以新能源为代表的新型智能汽车在未来必然会对传统能源的汽车带来冲击，可以说，原有汽车市场有多大，新能源的智能汽车市场就有多大，因而诸多科技企业蠢蠢欲动也是正常现象。而且，如今宣布造车消息已经演变为了所谓的“财富密码”。一旦企业与新能源汽车相关或者曝出造车计划，都将带来股价上扬，得到资本的重视。同时毕竟汽车市场太过庞大，相关产业关联性也很强，进入造车领域意味着人工智能等科技得到了更大的应用空间和更深的服务渗透度，带来更强的用户粘性，这对于企业长远发展也是有利的。

那么，科技公司跨界造车，究竟“成色”几何呢？

首先，相较于传统车企，这些科技企业作为造车新势力，的确具有一些独特的优势。其一是科技背景，这些造车新势力所打造的汽车往往都是以科技见长，比如特斯拉的自动驾驶等，他们大多都是科技公司起家，在人工智能等科技应用方面领先于传统车企；其二，他们不存在公司的内部竞争，没有太多的企业战略负担，传统车企设立新能源子品牌意味着会对原有的燃油车市场带来冲击，公司内部竞争会比较严重，这也会成为传统车企的一个顾虑；其三是新颖的营销模式，造车新势力很会利用一些新的营销理念吸引顾客，比如威马的北极冰屋，蔚来的图书馆4S店等，这也是他们领先于传统车企的方面。

其次，在汽车领域，未来智能和科技会成为一个主旋律，打造更智能的提车，更智慧的驾驶场景是一个必然的趋势，很明显，科技企业正是其中的排头兵。智能汽车将可能成为和智能手机相媲美的智能设备。智能化是需要场景的，而驾驶场景具有封闭、高交互等特点，是非常适合智能化应用的，包括车载智能屏幕等部件的研发上市等。

实际上，在科技企业推动的这场汽车智能化浪潮中，消费者和社会生产都将从中获益。智能汽车对于消费者来说最明显的好处就是驾驶体验的优化，将繁琐的驾驶变得更为便捷和贴心，同时主动避让、自动刹车等智能科技也提高了消费者驾驶的安全性。从产业角度来看，智能化汽车实际上是将智能科技和汽车制造这两个原本并不相关的产业联系在一起，形成了一个更庞大的汽车产业链，从上游的智能芯片元件制造，到中游的人工智能研发、大数据库处理，再到下游的汽车元件组装制造，这个产业链的韧性更强，关联度更高。其中，汽车应用服务产业将迎来新的机会，比如智能导航、人工智能客服等。

这些都是科技企业跨界造车的“正面成色”，但他们既然进入了汽车领域与原来的巨头博弈，摆在他们前面同样有很多挑战。

其中最需要解决的就是市场信任问题。车作为大型商品而且占家庭支出的份额较大，消费者很依赖并且信任品牌效应，互联网科技公司跨界造车如果想要从传统车企中抢夺客户就必须要建立市场的信任。而且，当前新能源汽车市场竞争已经比较激烈，此时包括苹果在内的互联网科技公司又加入到这个战局中，蔚来、小鹏等企业已经占据了一定的市场地位，其他的市场空间越来越小，这些科技公司跨界能否活下来，赢得客户也是一个巨大的困难。

所以，科技企业热衷造车虽然是企业发展和产业转型的一个必然趋势，但这条路并不完全一帆风顺。这些科技企业要想在大浪淘沙的竞争中存活下来，“成色”就必须要经得起市场的考验，如何进一步发挥智慧化、科技化方面的优势，如何弥补产能与品牌力方面的劣势都是亟待解决的问题。

(责编：赵超、吕骞)