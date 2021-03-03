夏悦超

近期抱团股剧烈调整，使得权益类基金包括一些明星基金净值波动加剧，不少投资者节前赚取的收益大幅缩水，甚至出现亏损。

分析人士建议，投资者可以选择长期投资，做好数年得不到回报的心理准备，或者选择赎回，在市场估值处于历史低位时再重新进行配置。

近一周来，基金频频登上微博热搜榜，背后的原因均与净值大跌有关。

而基民则是“有人欢喜有人忧”。在社交平台上，有关基金如何投资，是否应该加仓或减仓等话题讨论不断更新。不少基金持有人的情绪波动较大。一部分人忍受不住净值的大跌，想要赎回基金；另一部分人则蠢蠢欲动，想要借机抄底。

期待已久的开年行情未等到，“好发不好做”的权益基金给盲目买进和未及时止盈的投资者上了生动而深刻的一课。

基金大跌频上热搜

近日，公募基金抱团重仓的股票再次遭遇大跌，相关基金估值波动加剧，一些备受投资者青睐的明星基金估值大跌。数据显示，2月24日，招商中证白酒指数净值预估下跌5.88%，景顺长城新兴成长混合净值预估下跌4.15%，中欧医疗健康C净值预估下跌4.32%，易方达蓝筹精选净值预估下跌3.78%。

不过，基金估值毕竟只是根据去年四季报的重仓情况推测，根据此前一些基金的实际净值和估值对比，已有基金做出调仓动作。个别基金经理在接受媒体采访时表示，已经开始调仓换股。

但一片绿油油的估值大跌行情，还是让投资者再次将基金送上微博实时热搜榜，热搜中的内容均与基金大跌有关。

有基民调侃称，“树木和软件都绿了起来，一片生机勃勃”；也有投资者感慨，“别再上热搜了，受不住”；还有投资者放平心态表示，“这几天跌的都没啥感觉了，反正也没钱，跌就跌了，既然当韭菜，就当个合格的韭菜”；还有些投资者苦中作乐称，“明明是这么悲伤的话题，怎么可以收获这么多快乐”。

节前尝到甜头未止盈的部分投资者，节后频频在社交平台吐槽基金的大起大落。春节过后，基金抱团股的两次重挫分别发生在2月22日和2月18日，基金也在此期间屡登微博实时热搜榜。

对于基金近期的大跌，私募排排网未来星基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时表示，近期抱团股出现比较大幅度的调整，重仓抱团股的基金净值可能会受到较大影响，尤其是持仓比较集中的基金，净值波动可能更大。因此一旦基金净值遭遇较大回撤的情况下，极有可能会诱发基金本身的大幅赎回状况，而基金的赎回又会进一步加重抱团股回调的压力，两者之间会形成一个相互推动的闭环，造成事态进一步恶化。

胡泊认为，基金热潮现象对主题性行情有助涨助跌的作用，因此当前建议基金持有者保持谨慎，不要轻易加仓。

明星基金持续回调

春节以来，抱团股的剧烈调整使得权益类基金净值波动加剧，节前参与白酒、医药等抱团股赚取的收益，在节后悉数回吐。

部分基金节后4个交易日亏去了节前一个多月50%甚至更高的收益。从基金名称来看，医药主题基金跌幅在同类前列，而其他跌幅居前的基金去年四季度末重仓股均有白酒和消费等高估值股票。具体来看，备受基民关注的易方达、招商、景顺长城、中欧、汇添富基金等公募旗下的部分明星产品均遭遇不同程度的大跌。

春节前，基金抱团持股成为行业热点，一些基金净值在近一个月大涨近20%，显著的赚钱效应也吸引了不少投资者入场。为了维护原持有人利益，一些老基金频频设置基金单笔购买上限。

近期，易方达中小盘混合发布暂停申购等业务的公告，同时该基金还发布了分红公告，收益分配基准日为2月19日，分红方案为9元/10份基金份额，基准日基金份额净值为10.4276元。两份公告的发布引起业内广泛关注，该基金去年四季度末规模已经突破400亿元，前十大重仓股有4只是白酒股。该基金表示，暂停申购等业务是为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。

华南某公募业内人士向《国际金融报》记者表示，基金规模太大也会增加基金调仓换股的难度，控制规模有利于基金跑出更好的业绩，维护持有人的利益。

优美利投资总经理贺金龙向记者分析称，当前行情下基金大幅度回调，大盘指数波动幅度较大，基民应远离重仓一些高估值且业绩确定性不强的股票的基金，可以加仓一些持有着前期超跌、估值尚未得到修复的低估行业股票的基金。这样的低估值股票在大盘下跌带动的超跌中，是最容易形成“黄金购买坑”的。

基金持有人年轻化

盲目追高的基民正在为抱团股的大跌“交学费”。

过往两年基金的高收益吸引了众多新基民入场。在支付宝基金讨论区，年轻人在热门基金产品下掀起了一股“相亲风”；在微博，年轻人把追星文化带到了基金圈，为他们喜欢的基金经理建立了粉丝后援会和微博超话；在B站、小红书，有人开启了卖基金组合的课程；在豆瓣小组，每天都有人在问如何买基金的话题。

以上盛行的基金交流潮释放出一个信号：越来越多的90后年轻人开始关注基金。记者点进支付宝理财的基金页面发现，热搜基金包括：招商中证白酒指数、诺安成长混合、易方达蓝筹精选混合、景顺长城新兴成长混合、中欧医疗健康混合等，这些也是当下年轻人热议的网红基金产品，投资主题主要属于白酒、医药、消费、半导体等行业。

然而，抱团股大跌风险很快就暴露，年轻投资者的心态不一。沪上90后程序员小王对《国际金融报》记者坦言，苦心经营三个月的基金投资，获利后迟迟没有赎回，最近几日连续亏损导致收益所剩无几，打算先保本撤出一部分资金。

沪上90后会计老谭向记者感慨，干脆就不打开APP看收益了，始终相信基金长期会涨回来，这样心情会好受点。

沪上另一位90后新基民表示，听了身边众多朋友的推荐，综合考虑后选择了明星基金经理葛兰，在医药股节后回调的首日买入了其管理的中欧医疗健康，但没想到医药股的调整仍在持续。

基金净值连续大跌之后，有业内人士认为，这或许是对那些想把基金当股票炒短线的投资者的一种警示，妄想入场薅基金的羊毛，却反被割了韭菜，盲目入场的投资者大概率会承受亏钱的代价。

基金投资需理性

“当潮水退去之后，才知道谁在裸泳”。龙赢富泽资产总经理童第轶告诉记者：“在后续行情中，相关基金可能出现净值走势的分化。各基金经理、基金公司的投资风格各有不同，产品结构和重仓品种也相差各异，所以后续净值的修复速度可能出现差异。这体现了各基金控制回撤、积累复盘的能力差异，此时将是一次遴选基金的时机。”

童第轶认为，投资的核心逻辑都是认可该基金经理和基金公司的投资能力，如持续选股、控制回撤、仓位分配等长期优势，而非单纯受行情短期波动的影响而做出决定。

如何正确看待基金投资？玄甲金融CEO林佳义向记者分析称，持有基金的投资者需要穿透基金持仓，评估主要持仓的估值水位，如果估值水位太贵，或者是重仓抱团股，短期潜在调整压力依旧巨大。投资者可以选择长期投资，做好数年得不到回报的心理准备，或者选择赎回，在市场估值处于历史低位时再重新进行配置。抱团股的持续下跌，将短期增加相应持仓基金的赎回压力，短期大概率是一个负循环。

童第轶表示，近期市场的震荡更多来自市场自身调节，并没有发生系统性风险。市场偏好可能逐步转向防御，低估值防御型品种可能成为市场主流，市场风格的切换对权益基金的净值弹性也将产生较大影响。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，对于价值投资者来说，每一轮下跌都是抄底优质股票的时机，而核心资产出现价格下跌时更是要保持定力，从容淡定的去应对短期市场的波动，从长期角度去配置这些业绩优良的好股票，通过时间换空间来分享企业成长的价值。

万家基金表示，展望未来一段时间，结构上看好三大板块：一是经济复苏的基调仍将延续，化工等周期龙头股修整后未来一段时间行情仍有望延续。二是银行、地产等长期明显受抑制的板块有望获得资金的青睐。三是继续看好包括新能源、科技、券商、农林牧渔等板块的投资机会。

建信基金认为，2021年不会是单边熊市，但市场波动和行业轮动都会加大，上半年顺周期板块占优，下半年成长和部分消费板块占优，结构性机会依然较大，但挑战在于如何适时把握行业轮动节奏。

招商基金表示，将继续关注估值在合理区间甚至是被低估的行业或品种。主要关注明显受益于经济复苏和通胀的、价格弹性较大的板块（强周期、通胀受益品种），以及因疫情褪去而基本面逐渐好转的板块。

(责编：赵超、吕骞)