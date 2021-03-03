随着专业美容消费进入家庭场景，家用美容仪成为颜值经济下的“新刚需”。

CBNData联合天猫国际推出《2020线上家用美容仪消费洞察报告》显示，59%的20-49岁中国女性城市消费者都曾经至少试用过一种美容仪。

“美容仪热”之下，实则存在安全隐患。

近日，国家认证的权威质检机构CVC威凯针对市面上热销的9款美容仪，展开了一次质量检测。测试结果显示，9款美容仪器样品工作状态下泄漏电流和电气强度符合标准。但TriPollar初普、Me-Smooth等2款美容仪产品，工作表面温升超过标准限值，消费者长时间使用容易造成皮肤低温烫伤。

消费者想要“逆龄”，却被烫伤，美容仪缘何成了毁容仪？

“不安全”美容仪

消费者对美容仪最关心的指标，就是安全性和功效性，例如美容器是否会烫伤皮肤？使用者会不会受到电击风险？

此次CVC威凯的检测，便着重于此。在检测品牌中，TriPollar Stop EYE产品工作状态下最高达74.1℃。一般认为70℃热源持续接触皮肤1分钟可致表皮全层损害，44℃热源持续接触6小时，可引起皮肤基层细胞不可逆损伤。去年，就有用户“玛丽咪咪”在小红书上分享了使用Tripollar初普产品后被烫伤的经历。

至今，Tripollar初普 Stop vx+eye套装标称生产商——POLLOGEN LTD.泊乐根公司以及国内总代理南京美洲豹电子商务有限公司并未就此事回应，也未向消费者做出相关回复。记者就此事致电南京质监局，询问后续处理与维权方式，尚未收到回复。

在此之前，TriPollar初普的中国总代理，南京美洲豹电子商务有限公司也因发布虚假广告以及贬低同行产品的广告内容，两次受到市场监管部门行政处罚。更是被指“FDA认证”造假，在淘宝、京东等TriPollar多个官方旗舰店内，将产品购买介绍页中的“FDA认证”全部改为“FDA认可”。

实际上，TriPollar是李佳琦直播间的热卖单品，在其双十一预售直播当天，销量一度破一亿美元，在直播间中宣称“不会烫伤”，测试温度仅36.2℃。网红主播背书，产品却问题频出，折射出的正是繁荣直播下的监管缺位。

火爆直播下的带货乱象

美容仪并非首个深陷质疑的直播热卖产品，辛巴的“假燕窝”、罗永浩的“假皮尔卡丹”，均涉嫌虚假宣传。市场规模已过万亿的直播电商，数据造假、产品质量低下、售后服务差等问题层出不穷。

市场亟待全方位的监管。在网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣看来，“对于品牌方的蓄意造假、虚假宣传等问题，应该建立严苛的惩罚机制。同时，主播在选品时也要履行审核义务。”

中华全国律师协会高新技术专委会委员、律师胡钢也强调，直播细节引导非常精准，消费者看到推广而后下单，不能简单判断为广告行为，而是主播和实际品牌发货方，共同构成了经营者。一旦出现问题，消费者可以向各方主张自己的权利。尤其是在虚假告知方面，如果对消费者构成了欺诈，主播需要承担责任。

换言之，共同促进线上经济健康规范发展，需要顶层设计上加强监管力度，产品质检上，官方增设多项指标，同时直播主播肩负把关重任，承担售后连带责任。

从目前进展看，监管正在收紧，政策层面加速前行。去年末，国家网信办发布《互联网直播营销信息内容服务管理规定（征求意见稿）》，首次对直播服务流量造假、虚假宣传等作出直接规定。

新规范呼之欲出，直播带货不再是法外之地，打击造假、严控品质之下，直播或将迎来一场大洗牌。

(责编：赵超、吕骞)