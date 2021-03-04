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沪苏浙皖联手打造长三角强劲增长极——

虹桥国际开放枢纽 构建市场“彩虹桥”

本报记者  田  泓
2021年03月04日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　国务院日前批复《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》，明确提出，到2025年，虹桥国际开放枢纽基本建成，中央商务区和国际贸易中心新平台功能框架与制度体系全面确立，综合交通管理水平显著提升，服务长三角和联通国际的作用进一步发挥。到2035年，虹桥国际开放枢纽将全面建成，成为推动长三角一体化发展、提升我国对外开放水平、增强国际竞争合作新优势的重要载体。

　　明确“一核两带”功能布局，绘就“大虹桥”蓝图

　　“虹桥”，一个响亮的名字，是进出上海的第一站，也是中国国际进口博览会的主会场所在。

　　上海市委常委、常务副市长陈寅介绍：方案的一大亮点是明确“一核两带”功能布局，绘就“大虹桥”蓝图，把江苏和浙江的部分区域划入大虹桥区域，突破了原来上海虹桥行政区域范围。虹桥国际开放枢纽是沪苏浙皖共建的“长三角的虹桥”，是“面向世界的虹桥”。

　　“一核”是上海虹桥商务区，主要承担国际化中央商务区、国际贸易中心新平台和综合交通枢纽等功能。“两带”是以虹桥商务区为起点延伸的北向拓展带和南向拓展带。北向拓展带包括虹桥—长宁—嘉定—昆山—太仓—相城—苏州工业园区，重点打造中央商务协作区、国际贸易协同发展区、综合交通枢纽功能拓展区；南向拓展带包括虹桥—闵行—松江—金山—平湖—南湖—海盐—海宁，重点打造具有文化特色和旅游功能的国际商务区、数字贸易创新发展区、江海河空铁联运新平台。

　　从空间上看，“一核两带”功能布局从苏南长江口经上海市域一直延展到杭州湾北岸，纵贯南北、江海通达，总面积达7000平方公里。从形态上看，“一核两带”功能布局犹如一张蓄势待发的“弯弓”，居于中心位置的虹桥商务区是其“动力核”，将长三角乃至更广腹地的发展动能和开放势能汇聚于此、辐射而出，进一步凸显了虹桥商务区和虹桥国际开放枢纽的国际定位、开放优势和枢纽功能。

　　“虹桥国际开放枢纽区域2020年经济总量近2.3万亿元，体现出虹桥的地域范围、功能定位、战略使命不断演进，我们有信心建成长三角发展活力最强、潜力最大、开放度最高的区域之一。”陈寅说。

　　促进协同开放、协同改革、协同创新，全面增强影响力和带动力

　　枢纽的意义在于链接与带动。

　　上海市委书记李强表示，打造虹桥国际开放枢纽，是落实长三角一体化发展国家战略的又一重要举措。要通过“大虹桥”的强力驱动，促进长三角协同开放、协同改革、协同创新，全面增强对全国经济发展的影响力和带动力。上海要发挥龙头带动作用，把“大虹桥”打造成为长三角强劲活跃增长极的“极中极”、联通国际国内市场的“彩虹桥”。

　　苏州市常务副市长王翔说，苏州和上海有着深厚的合作基础，在协同发展上有着“近水楼台先得月”的优势。苏州将举全市之力，积极构建全方位、深层次、宽领域接轨上海发展新局面。

　　嘉兴市常务副市长陈利众说，嘉兴将规划融入虹桥国际开放枢纽南向拓展带建设，积极贡献长板优势，全力建设好浙江片区。

　　根据方案要求，一批高含金量政策措施、一批高水平功能平台和一批高能级重大项目将推出。围绕大交通、大会展、大商务三大核心功能，虹桥国际开放枢纽将着力建设国际化中央商务区，着力构建国际贸易中心新平台，着力提高综合交通管理水平，着力提升服务长三角和联通国际的能力，并建设一批跨省市互联互通项目，如“强化虹桥与浦东两机场联动”“规划建设沪苏湖、沪乍杭、通苏嘉甬等高铁”等。

　　立足服务，以项目化清单化方式推进建设

　　制度创新是虹桥国际开放枢纽的另一大责任。

　　陈寅介绍：虹桥国际开放枢纽是继经济特区、沿海开放城市、国家级新区、自贸试验区之后一种全新的开放形态，在全国开放格局中将发挥独特作用。

　　上海市政府副秘书长、市发改委主任华源介绍：方案明确了29项高含金量的政策措施，主要涉及固化进博会支持政策、放大进博会溢出效应、推动服务业高水平开放、加快总部经济集聚升级、设立跨区域社会组织等。

　　围绕落实方案，上海提出要立足服务引领新发展格局、服务长三角一体化发展战略，加快把新蓝图变成施工图，着力提功能、扩开放、强联动，不断打造新亮点，持续提升显示度，把虹桥国际开放枢纽打造成为国内大循环的一个关键节点、国内国际双循环的一个枢纽链接。

　　据介绍，上海已设立虹桥国际开放枢纽专项工作推进机制，将方案中涉及上海市的内容分解为5个方面83项具体工作任务，将以项目化、清单化方式，加快推进虹桥国际开放枢纽建设。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月04日 05 版）

(责编：郝江震、白宇)

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