张佳欣

原标题：世界首家“太空酒店”2025年将开建

图片来源：《每日邮报》网站

“太空酒店”内部概念图。图片来源：《每日邮报》网站

你想象过人类未来的太空生活吗？

在《星际迷航》和《星球大战》等影视作品中，描述了人类如何在太空生活，呈现了未来的太空商业和文化概念。

在未来，科技发展将会让梦想照进现实。没错，“太空酒店”来了！这不是科幻小说，也不是演练。

由美国OAC公司开发的“旅行者”空间站最早可在2027年投入运营，其基础设施建在环绕地球的轨道上。

据英国《每日邮报》官网3月1日消息，世界上第一家“太空酒店”将于2025年在近地轨道上开建，将配备餐厅、电影院、水疗中心以及可容纳400人的房间。

这家“太空酒店”空间站的承建商Orbital Assembly Corporation（OAC）是一家美国的大型太空建设公司。据报道，“太空酒店”最早可能在2027年投入使用，基础设施将建在围绕地球的轨道上。

健身房、电影院样样全

还记得电影《流浪地球》中的巨型旋转空间站吗？该太空酒店的形状也将是一个巨大的圆环，由一系列吊舱连接在圆环的外部。旋转产生的人造重力与月球表面的重力水平相似，每隔90分钟绕地球旋转一次。其中一些吊舱可以出售给美国国家航空航天局（NASA）和欧洲空间局（ESA）等机构进行太空研究。

报道称，这家名为“旅行者”的太空酒店将包括诸多类似游轮上的功能，如主题餐厅、健康水疗中心、电影院等。

“旅行者”将由一系列环组成，环的最外层有24个吊舱，均长20米，宽12米。每个吊舱都将拥有从酒店房间到电影院的不同功能。

其中某些吊舱将由美国门户基金会（Gateway Foundation）运营，用于“旅客”住宿，提供空气、水和电力等。其他吊舱将租赁或出售给私人公司和政府。

例如，人们可以购买一个20×12米的吊舱用于私人别墅，也可以购买多个吊舱来创建一个带有水疗中心、电影院和更多设施的酒店。政府机构可以利用太空酒店作为科研舱，或者作为准备前往火星的宇航员培训中心。

该公司还预计，他们的太空酒店将包括观赏休息室、音乐会场地、酒吧、图书馆、健身房、电影院和水疗设施。“所有你在游轮上能够看到的，这里也有。”而且，它将每90分钟环绕地球一次。

旋转车轮式空间站

太空旅行的构想最早可追溯到德国火箭学家和架构师沃纳·冯·布劳恩的一项设想，他提出了围绕一个环形结构建造轨道空间站的想法。

冯·布劳恩也是NASA阿波罗计划的工程师之一，他在20世纪50年代提出，一种旋转的车轮形状的空间站，可产生人造重力。

据报道，这家“旅行者”太空酒店空间站的设计概念与此类似，但规模要大得多，最早是在2012年随着门户基金会的成立而提出建设的。

美国门户基金会在2018年成立了OAC公司，旨在实现轨道空间站的愿景，目标是在2027年之前将太空酒店投入使用。

或创造全新太空产业

据报道，如果太空酒店的建设构想完全实现，将成为有史以来最大的太空人造物体。

虽然开发和建造太空酒店空间站的成本尚未披露，但随着SpaceX“猎鹰9号”和未来星际飞船的发射，将大型物体送入轨道变得更加可行。

长期以来，将物品发射到太空的平均成本约为每公斤8000美元，但“猎鹰9号”的可重复使用性使成本降至每公斤2000美元。SpaceX预测，星际飞船将把这一成本降至数百美元。

星际飞船和其他未来完全可重复使用的航天器将使空间站的建设和运行更加可行，因为它能在地球和太空酒店之间实现定期和快速的连接。

“空间站的旋转是至关重要的，因为在没有重力的情况下，让人在空间站呆很长时间是不可行的。”门户基金会创始人约翰·布林考说，“该空间站可以帮助了解我们的身体到底需要多少重力，因为它能够增加或减慢旋转速度，以获得更高或更低的重力。”这将是下一次工业革命，“将创造一个全新的太空产业。”

(责编：赵超、吕骞)