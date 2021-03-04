过国忠

原标题：开学了，请收下这份防治网瘾攻略

眼下，正是学校开学之时。3月1日，科技日报记者从江苏省无锡市精神卫生中心（以下简称中心）的心理咨询与心理治疗中心了解到，最近患网络依赖症的中小学生人数呈上升趋势。

“孩子沉迷于玩手机，不肯写作业，还发脾气，摔东西，怎么办？”“本想寒假让孩子玩几天网络游戏放松一下，哪知道，孩子现在居然天天要打上几个小时。”最近在医院门诊，许多家长带着孩子前去治疗网络成瘾。

开学了却仍对电脑恋恋不舍

国际中华精神病学会副理事长、中心临床心理科主任王国强告诉科技日报记者，网络依赖症也被称为网络成瘾综合征，其表现为对网络的过度依赖，对现实生活失去兴趣，上网时间超过一般的限度，以此来获得心理满足。

在门诊，有位姓何的高三学生，其在上学时，因学校老师严格管理，很少上网；可一到假期，他就手机、电脑不离身，晚上玩到很晚才睡，早上又起不来，作业都是拖到假期最后才完成。

开学后，何同学怎么也进入不了学习状态，这可把他的爸妈急坏了。因此，其父母只能带着他来到中心寻求帮助，以期尽快让孩子摆脱对网络的依赖。

心理医生在与何同学交谈后得知，他自己非常清楚沉迷网络的不良影响，但就是无法控制，他每次都会告诉自己，看完这个视频、打完这局游戏，就去看书、写作业，但最后还是被手机、电脑所吸引。

王国强告诉记者，近年来，每到开学季都是青少年心理问题的高发期。此时，作为家长首先要调整好自己及孩子的心态，如遇自身无法调适的心理问题，要及时寻求专业人员的指导。

“大家都知道，对疾病的预防比治疗更重要，心理咨询也是如此，可不少人都是在心理问题出现后，才意识到问题的严重性。多数家长带孩子来找心理医生，都是‘病急才投医’。”王国强说。

戒除网瘾家长要科学引导

相关专家告诉记者，从临床上来看，上网成瘾的因素有很多。特别是面对网络游戏，往往很多成年人都深陷其中、把持不住，更何况是青少年。

网络依赖症，会给个人及社会造成较大危害，患者生理方面也会出现睡眠紊乱、头痛、食欲不振等症状，还会产生自卑、爱发脾气、易激惹、情感淡漠等心理问题。

那么，该如何戒除网瘾呢？

“戒除网瘾，作为学生，要学会合理安排作息、科学减压；作为家长，则要进行科学引导、多关注孩子心理。”王国强说。

专家认为，谈到沉迷网络，人们往往将焦点聚焦在网络或游戏上，而没有思考下学生沉迷网络或游戏的原因。要消除对网络的依赖，首先要明确，孩子是因何种原因而沉迷，继而在现实中找到替代事物。

“在孩子成长过程中，家长不仅要满足他们物质上的需求，也要满足他们精神上的需求。”王国强说，一味以打骂、责怪等方式对待沉迷网络的孩子，有时会适得其反。

“要知道孩子过度上网、不学习，绝不仅是孩子一个人的问题，还可能是孩子所在家庭的问题。”王国强说。

专家建议，若孩子表现出沉迷网络的倾向，家长最好与孩子多沟通、交流，先了解下孩子上网干什么、玩的是什么游戏，继而分析平时孩子沉迷网络的深层原因。

此外，家长可通过体育运动、旅游等户外活动，减少孩子上网、玩游戏的时间，鼓励他们多健身、交友。

在日常学习生活中，家长要引导孩子明确上网目的，把要完成的任务提前写在纸上，放在醒目的地方，上网时直奔目标，这样就不会在网上漫无目的地乱逛，也不会被网上眼花缭乱的东西所吸引，可以节省许多时间。

平时，家长可限定孩子的上网时间。比如，提前预估此次上网大概需要多长时间，然后定好闹钟，对上网时间进行有效控制。

学生自己则可以拉长上网的间隔时间，转移对网络的关注，比如想上网时，可以有意识地找本书看，或到户外进行运动。不要把上网作为逃避学习压力的方式，心情不好或学习压力大时，可通过跑步、倾诉等方式将不良情绪发泄出来，不压抑自己的情绪；遇到问题要敢于面对，及时寻求家长、老师及心理咨询人员的帮助，找到解决问题的办法。

王国强特别强调，在控制孩子上网时间的问题上，家长要以身作则。首先，家长要以指导者和监督者的身份参与到孩子计划的制订和实施中，对孩子进行引导及鼓励；其次要做出表率，家长自己要减少上网频次，多陪伴孩子，增加亲子互动时间。

(责编：赵超、吕骞)