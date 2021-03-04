周 雷

原标题：今年家电出口还能继续“牛”吗

中国家用电器协会最新发布的数据显示，2020年，中国家电业累计出口额837亿美元，同比增长18%，出口额规模保持历史同期最佳水平，且增速为近十年来最高。

新冠肺炎疫情之下，中国家电业出口何以强劲增长？今年，家电出口会继续高歌猛进吗？

产业链优势凸显

2020年，中国家电业出口自6月份开始强劲反弹，实现了漂亮的V形反转。

“从增长动能来看，家电业出口的亮眼表现主要与疫情带来的海外需求增长以及部分海外生产订单回流有关。”中国家用电器协会执行理事长姜风指出，虽然海外疫情持续蔓延，部分中国家电主要出口国的疫情严峻，但居家生活和海外供应链的破坏给部分中国家电产品出口带来了机遇，加上中国家电企业积极开拓东盟新兴市场、政府加快出台稳外贸政策、跨境电商和海外电商等渠道快速发展等，都对中国家电业出口形成支撑。

在大家电中，冰箱出口表现尤为突出。据海关数据显示，2020年全年累计出口冰箱6954万台，同比增长35.6%。其中，12月份，出口冰箱648万台，同比增长58.7%。在海外疫情持续蔓延的情况下，家庭存储制冷需求显著提升，带动冰箱出口猛增。一些出口企业开足马力仍满足不了海外市场需求。

在小家电中，厨房小家电、环境清洁小家电等出口显著增长。格兰仕集团相关负责人表示，2020年，格兰仕微波炉出口保持两位数增长，电蒸炉、面包机出口增长高达200%以上。在北美市场，格兰仕自主品牌产品实现300%以上的增长。广东新宝电器股份有限公司发布的业绩预告显示，国外小家电产品需求旺盛，2020年公司国外销售收入预计同比增长近40%。家居清洁类电器龙头企业莱克电气股份有限公司出口业务也很红火，2020年公司出口同比实现10%左右的增长，特别是第三季度、第四季度出口业务大幅度增长，第四季度同比增长40%。

在姜风看来，面对全球疫情冲击，家电出口大增体现了中国制造的韧性。我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作扎实有效，家电业上下游均恢复至疫情前的正常生产节奏，承接了部分海外订单，稳定地给各国消费者提供各类家电产品，产业链优势进一步凸显。

“企业高质量完成不同订单的交货，并在全球范围内收获更多订单，得益于安全顺畅的全产业链。”格兰仕有关负责人表示。格兰仕历经多年的技术攻关，从磁控管、变压器到压缩机、电路板等，已实现核心零部件、元器件自我配套。与此同时，智造升级紧锣密鼓。2020年3月，格兰仕仅用50天就打造出一个年产能1100万台的健康家电示范基地，助力供需高效对接。

企业有喜有忧

海外订单纷至沓来的同时，家电业也面临原材料成本上涨、汇率和运费调整等因素影响，一些企业为赚钱难而叫苦不迭。一家代工企业负责人告诉记者，由于需求旺盛、供应不足，ABS、钢材、运费、劳动力价格等大幅上涨，其中原材料价格普遍上涨30%至50%，加上汇率等因素影响，给企业带来巨大的经营压力。

“家电企业提高了产品定价，并通过产品结构调整、新品上市缓解经营压力。”莱克电气董事长倪祖根表示，大部分企业不同程度地采取涨价措施。短期看出口型企业盈利能力会相对减弱，但长期来看原材料需求也会回落，且由于订单量增加，总体盈利水平不会受到严重影响。

奥维云网家电事业部副总经理裴东敏分析说，中国家电业的高度竞争也映射到海外市场，出口产品低利润状况依然存在。部分企业存在大量接单但对成本预估不充分的情况。相较之下，龙头企业在采购、研发等多方面具备优势，积极推进海外市场布局，通过海外收购、自主品牌出口两条腿走路，海外经营利润实现连续增长。

海尔智家股份有限公司是中国企业坚持海外创牌拓展高端市场的代表。海尔智家依托全球采购、供应链、研发平台，充分发挥全球资源布局优势，克服外部环境带来的不利影响，实现业务持续发展。海尔智家2020年三季报显示，海外自主创牌实现高端品牌全面引领，海尔制冷、洗涤、空气3大业务在20多个国家位列前三。2020年第三季度，其海外经营利润同比增长58%。

美的集团2020年海外家电业务实现两位数增长，自有品牌业务保持高增长。公司在全球布局了28个研发基地、32个制造基地，在海外已形成Midea、Toshiba、Comfee等品牌矩阵，通过多品牌、多品类的组合服务消费者需求。

走势或前高后低

进入2021年，中国家电出口延续良好势头，企业举措积极。“今年以来，出口订单持续火爆，公司采取各种措施提高产量，以满足市场需求。”倪祖根表示，2021年，莱克有信心继续扩大出口规模，实现吸尘器、园林工具传统业务稳定增长，空气净化、智能烹饪机、智能破壁机、吹风机等新品类也会陆续上市岀口。

据悉，莱克今年采取的策略包括继续提高其独创品类或在全球范围内拥有创新技术优势的产品占比，并顺应锂电化、无线化趋势，开发更多富有竞争力的新能源产品。在聚焦欧美市场的同时，将努力开拓中东、东南亚等新兴市场。

“美的海外业务继续保持接单高增长势头。”美的有关负责人表示，2021年全球消费家电市场预计将出现恢复性增长，强者恒强，行业巨头可能会获得更大的发展机会，创新型企业引领全球消费升级，跨境电商的增长将会进一步改变消费者购物习惯。

2021年，美的将继续加大自有品牌投入力度，聚焦核心市场，完善产品储备机制以及本地化基础设施，推进数字化营销、本地物流及售后服务，进一步提升美的在全球市场的占比和美誉度。

2021年，家电出口或呈现前高后低走势。中国机电产品进出口商会家电分会秘书长周南分析认为，今年上半年，家电出口有望保持高速增长；下半年，随着海外疫情缓解，部分国家取消对居民的财政补贴，消费支出将减少，再加上2020年下半年高基数因素，家电出口增速很可能会降下来。

中国家用电器协会预计，2021年下半年家电出口或将恢复至疫情前常态水平。

裴东敏等人则表示，对于中国家电企业而言，出口订单短期内有增长空间。如何抓住全球家电产业格局的洗牌机会，提高对供应链的掌控力，在订单增长中寻求更高的品牌溢价和产品溢价，是中国家电企业需要深度思考的问题。

(责编：赵超、吕骞)