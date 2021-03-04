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“中国天眼”已发现300多颗脉冲星

任沁沁、董瑞丰
2021年03月04日08:18 | 来源：新华社
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原标题：“中国天眼”已发现300多颗脉冲星

　　被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST），已发现300多颗脉冲星。今年4月1日至5月15日，将向全世界征集观测项目建议，7月20日公布评审结果，8月开始安排FAST观测时间。
　　全国政协委员、中国科学院院士、FAST科学委员会主任武向平在京接受新华社记者专访时表示，“中国天眼”向世界全面开放，彰显了充分合作的理念。
　　武向平介绍，FAST综合性能全球领先，极大拓展了人类观察宇宙视野的极限，可以重现宇宙不同时期的图像，探测信号最弱的脉冲星，不断扩展观测样本的数量。
　　1967年，人类发现了第一颗脉冲星；直到50年后，中国人才用自己的射电望远镜FAST发现了第一颗新脉冲星。武向平期待，未来5年这一数字能达到1000颗，甚至能找到银河系外的第一颗脉冲星。
　　武向平还介绍，FAST脉冲星计时精度领先国际水平4倍以上，有望在纳赫兹引力波这一全世界备受关注的前沿科学探测方面取得重大突破。
　　“中国正迎来射电天文发展的黄金时期，我们要利用这个宝贵的窗口期，做出重大的科学发现，为人类探索和认识宇宙作出贡献。”武向平说。

(责编：赵超、吕骞)

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