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世界最大射电望远镜有望7月开建

任沁沁、董瑞丰
2021年03月04日08:18 | 来源：新华社
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原标题：世界最大射电望远镜有望7月开建

　　全球多方合作、人类有史以来最大的望远镜——平方公里阵列射电望远镜（SKA），将于2021年7月开始建设，预计2028年将建成10%的规模并投入观测。

　　全国政协委员、中科院院士、SKA中国首席科学家武向平接受新华社记者采访时透露，SKA已从概念设计转向工程实施。“巨眼”遥望太空，将带来全新的宇宙信息，取得重大科学发现。

　　据介绍，SKA两个台址各自位于南非及南部非洲8国、澳大利亚西部的无线电宁静区域，将分别由分布在3000公里范围内的2500面15米到13.5米口径碟形天线、250个直径60米的致密孔径阵列，以及130万只对数周期天线组成的稀疏孔径阵列组成，其等效接收面积达平方公里级，频率覆盖范围为50兆赫至20千兆赫。

　　SKA总部位于英国，是迄今国际天文学领域最庞大和最先进的设备，将由全球十多个国家共同出资建造、运行、维护和管理，是一部超越国界的全球大科学装置。2019年，包括中国在内的7个创始成员国正式签署SKA天文台公约，2021年2月成立了平方公里阵列天文台政府间国际组织。

　　武向平介绍，未来10年，中国SKA科学团队将围绕宇宙再电离探测，脉冲星搜寻、测时和引力理论检验等10个科学方向开展研究和攻关，在秉承国际合作开展大科学研究的前提下，确立自己清晰的科学目标和发展路线图。

　　同时，中国天文学家也正在以“中国天眼”（FAST）为中心，构建中国射电望远镜网络大格局，以灵敏度的绝对优势领先世界，为人类探索宇宙奥秘作出更多贡献。

(责编：赵超、吕骞)

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