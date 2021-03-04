孙杰

原标题：科创板“最豪”新股首秀 一签赚20万

科创板“最赚钱”新股来了。昨天，成都极米科技股份有限公司（简称“极米科技”）正式登陆上交所科创板。超百元的高发行价，加上首日股价暴涨，股民中一签500股，首日就能赚到20多万元。

极米科技主营智能投影产品的研发、生产及销售，同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务，该股由此被称为“智能投影第一股”。极米科技此次公开发行1250万股，发行价格为每股133.73元，是少数发行价过百元的新股。极米科技此次募集资金总额达16.71亿元。据招股书，募集资金将主要用于智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化、光机研发中心建设、企业信息化系统建设等项目。

极米科技首秀开盘股价报511.11元，相较发行价涨幅高达282.2%，盘中，极米科技更是一度冲高到611.15元每股，暴涨357%。截至首日收盘，极米科技收于530.01元每股，涨幅为296.33%，市值达到265亿元。

根据计算，这样一只“大肉签”，股民打新要是能中上一签，如按照盘中最高价卖出，那么就能赚到23.87万元。极米科技也成为科创板史上首日盈利最高的新股。

市场资金为何如此追捧这只新股？企业高速增长的业绩受到关注。数据显示，受益于家庭新式投影市场的爆发，极米科技营收由2017年的9.94亿元大增至2020年的28.28亿元，净利润也从2017年的1449.38万元增至2020年的2.69亿元。

对于消费级投影机的前景，海通证券认为，作为传统平板电视的替代和补充，消费级投影机受益于终端消费升级及显示需求的大屏化，未来渗透率仍有较大提升空间，而极米科技在中高端产品市场份额第一，龙头企业的份额有望继续提升。

极米科技2013年成立，在上市前共获得7轮融资。其中，百度系资本自2017年入局，通过百度风投和百度投资并购部三次参与投资。

(责编：赵超、吕骞)