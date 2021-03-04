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疯狂的社区团购该退烧了

汤艺甜
2021年03月04日08:22 | 来源：北京商报
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原标题：疯狂的社区团购该退烧了

　　罚款650万元，金额事小，顶格事大。

　　以低于成本的价格倾销，扰乱正常生产经营秩序，排挤竞争对手；利用价格欺诈手段，诱骗消费者与其进行交易……3月3日，国家市场监管总局列举了橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会五家社区团购企业的几宗“罪”。

　　在过去不到一年的时间里，互联网巨头派出精兵强将，相继入局社区团购，开启了一场“千团”大战。“大战”从团购到外卖，从出行到酒旅，无所不包，无所不能。从送蛋送菜拉新，到疯狂烧钱补贴，社区团购早就把互联网扩张的路子摸得一清二楚：先用低价诱惑笼络用户，再凭流量置换利润，先培养习惯再割韭菜，先圈地再垄断。

　　巨头扎堆卖菜，有声音认为，互联网公司的技术、算法“高大上”，何必俯身向下？红利期渐退，获客成本越来越高，面对互联网行业的流量瓶颈，不管消费者一心薅羊毛，还是商家别有用心，众人拾柴，下沉市场都有理由被寄予“厚望”。

　　下沉市场，说上头就上头。被疫情暗自培养了“线上抢菜”的习惯。刚需加上高频，社区团购的火在资本的助燃下，越烧越旺。这次下沉不再简单地走向城市边缘，而是深入街头巷陌，渗透生活服务的方方面面。

　　跑马圈地的阶段，顾不了太长远。商品质量、仓配问题时有发生，供应链、精细化运营还为时尚早，问题层出不穷，社区团购并不是一个“好啃的生意”，买菜这件“小事”，成规模却不经济。社区团购在遭受扩张之痛时，也在波及传统菜贩，改变他们的生意，甚至生计。而普通消费者在薅羊毛获得了短暂的快乐后，才发现到手的福利越来越少，烦心的事儿越来越多。

　　这一幕似曾相识，过去是外卖、打车，后来是酒店、机票。用互联网模式改造传统生意，必然重构利益格局。死亡是社区团购最差结局，等这场大战硝烟散去，只留下几个玩家，市场会造成比较稳定的格局，而当初那些蝇头小利会以“羊毛出在羊身上”的形式被追回。

　　长大以后，江湖再见。优胜劣汰之后，是从规模化到多元化的，忙着攻城略地，不放弃利用垄断流量站上任何一个新风口的机会。他们忙着战胜对手，却忘记了如何战胜自己，无边界扩张一再上演，自我晋级之路却常常停滞不前。

　　市场经济不该只有垄断这一面，互联网也不该是传统模式的刽子手，科技创新的尽头绝不只是眼前的流量。

(责编：赵超、吕骞)

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