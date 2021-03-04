赵述评 刘卓澜

原标题：王府井试点撬动新消费 数字人民币输血实体经济

数字人民币的热浪一波接着一波。3月3日，成都公布数字人民币中签信息，再度将数字人民币送上热搜。北京作为全面深化试点地区之一，尽管数字人民币红包暂告一段落，但依旧有消费者继续使用数字人民币，商户们更是念念不忘。

“数字人民币在贴近消费者生活的餐饮业态中尤为突出，同时服装服饰也有不错表现。”北京apm市场部相关负责人向北京商报记者这样评价数字人民币的使用情况。记者从王府井大街各大商户处了解到，数字人民币试点工作实施以来，餐饮、时装的消费有一定的提升。留京过年，留住了绝大多数在北京奋斗的年轻客群。在数字人民币红包的加持下，更多消费者在闲暇时间走进了王府井。

伴随数字人民币逐渐热起来，各大商家也针对这种新型支付方式调整了产品或优惠活动。上述负责人表示，为了方便消费者快速地使用200元的消费金额，参与的商户会提前搭配好200元左右的产品，方便消费者进店后可以有直接目标进行购买，此举也在疫情期间避免出现排队等候和店内拥挤的情况。

据了解，数字人民币是法定货币，所以没有任何门槛和使用限定。北京试点数字人民币期间发放的200元数字红包，虽有使用时限要求，但与正常消费支付性质一样，只是形式不同。抽中数字人民币红包的吕先生透露，留京过年期间去了趟王府井，用所抽中的200元数字人民币红包为家人购买了吴裕泰茶叶。

北京apm市场部相关负责人介绍，王府井大街参与数字人民币活动的商户大约在81家，其中北京apm参与的数量是12家，涉及的业态囊括餐饮、娱乐、科技产品及服饰等，如外婆家、百老汇影院、大疆、阿迪达斯品牌中心等。

北京商报记者在走访中看到，东方新天地参与“数字王府井 冰雪购物节”的商户共有12家，主要涉及黄金、服饰、餐饮、美容等，如老铺黄金、BOSS、思妍丽。王府中環的相关人员向记者透露，此次参与数字人民币王府井试点的商户也多集中在餐饮、服饰和冰场娱乐上。

王府井大街作为北京首个数字人民币的试点，在此次活动中也收获不少。王府井步行街上的某商场高管认为，通过尝试参与数字人民币试点，从而促进线下各种零售产业消费提升，还拉动了商场及大街上的本地消费，对王府井地区的经济有一定带动作用。

不过，有王府井商家负责人坦言，消费者中签后需要下载数字人民币App，商家需要对年长的消费者进行辅助和指导，才能做到方便使用。此外，目前的数字人民币支持开户行为六大银行的商户，希望能扩大支持数字人民币银行的数量，这样对于更多的商户尤其是小体量商户的帮助会更为明显，扩大数字人民币的使用范围和强度。

对此，金融科技专家苏筱芮分析称，数字人民币的本质是法定货币，拥有基础支付功能，相较于其他第三方支付手段而言，数字人民币面向的客群更加具有普惠性质，对拓展客群范围、提升商户品牌具有正面效应；此外，数字人民币还拥有丰富多样的硬件钱包支付形式，包括但不限于可视卡、手表手环等，对于提升老年群体支付便捷性也能够构成利好。

“如果把这种新型支付方式普及到更多的商家和商圈，能够拓展数字人民币使用的广度与深度”，苏筱芮表示，数字人民币在国内的应用普及是当下首要目标，只有在国内运用成熟，具有广泛的群众与场景基础之后，才能够考虑到下一阶段的跨境使用。

未来，数字人民币的场景使用仍需向更广阔的空间延展。苏筱芮强调，目前数字人民币多运用于小额零售的场景，且小额零售场景又集中在商场、超市、便利店等，后续能否下沉到菜场小商贩、个体经营户等需要进一步布局。同时，数字人民币试点阶段采用红包方式获客效果显著，后续要在留存用户、培养用户使用习惯等方面下功夫。

此外，独立经济学家王赤坤指出，数字人民币是货币的数字化，将货币从线下搬到线上，类似以往的“实体+互联网”。货币的数字化给结算、存储带来极大的便利性和高效率，货币也是实体经济的血液，血液流动速度的加快必然能增加实体经济的活力。

(责编：赵超、吕骞)