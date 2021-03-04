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新春开学季，中国移动权益超市带来5G新学期

2021年03月04日08:28 | 来源：中国网
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原标题：新春开学季，中国移动权益超市带来5G新学期

　　结束了寒假，各地莘莘学子陆续迎来了开学季。很多同学惊喜地发现学校覆盖的中国移动5G信号，使上网速度得到大幅度提升；学校食堂、图书馆、宿舍楼配备的刷脸系统，能够快速识别人脸信息，让日常生活变得更加简单、顺畅、富有科技感。

　　5G技术的广泛应用给我们创造了崭新的世界。从人与人之间的通讯，走向人与物、物与物之间的通讯，实现人们畅想的万物互联社会。从脱离本地存储的云空间，到提升游戏的处理速度；从增强外设的流畅体感，到3D信息呈现所带来的虚拟空间共处。有曾经只出现在科幻电影中的场景，也有我们想过但技术无法实现的优质体验，更有想都没有想过但悄然出现在我们身边的生活应用。

　　但是这些全新的通讯场景，是需要产业上下通力合作共同营造的。作为5G运营商第一梯队，中国移动打破传统的业务思维，重铸互联网生态格局，以开放的姿态引领商业模式的新变革。在提供优质服务与实惠价格的同时，推出了聚合互联网优质资源的权益超市，以多维的服务角度满足用户的切实需求。

　　权益超市是中国移动面向经济社会加速数字化转型新时代，携手广大合作伙伴共同打造的数字消费的生态平台，为广大客户提供的数字生活“一站式”消费中心。面向广大客户，权益超市汇聚提供了精致的权益产品、精彩的消费体验、精准的服务场景、精益求精的服务品质、精打细算的让利优惠；面向合作伙伴，权益超市坚持生态中立，持续扩大用户市场、品牌价值、数字技术等资源能力的开放和共享，让每一个合作伙伴都能够无壁垒进入、自由选择、公平交易、获得新增长。

　　权益超市的推出，帮助用户解决了互联网信息碎片化的痛点，不必再各处购买会员、续费操作，也可以随时了解相应的会员权益和优惠福利，像逛超市一样购买权益商品。随着业务的不断发展，权益超市也将实现数字化线上零售平台，全方位覆盖用户的生活场景，享受更加便捷的数字消费体验。

(责编：赵超、吕骞)

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