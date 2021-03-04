原标题：5G万物互联时代高速发展 中国移动全家WiFi快人一步

日前，以“5G正当时”为主题的2021 GTI国际产业峰会在上海世界移动通信大会（MWC）期间召开。来自全球多个国家的通信企业，以及行业合作伙伴等嘉宾出席，共同展望未来全球移动通信创新、开放、合作、共赢的发展趋势，加速5G融入百业、服务大众，共创数字化新价值。

中国移动副总经理高同庆发表题为《把握5G发展新机遇，共赢万物智联新时代》的演讲。他指出，中国移动积极把握经济社会“五纵三横”数字化发展新机遇，从四个方面发力，为全面推进经济社会高质量发展注智赋能。一是夯实新基建，打造了覆盖广、性能优、成本低、运维强和能力全的行业专网服务体系，实现移动云向智慧云的新发展。二是运用新要素。推进5G＋AICDE、区块链等信息技术的融合和运用，实施“九天揽月”“数字星火”“筑巢引凤”合作计划。构建“梧桐大数据”平台，赋能千行百业。三是催生新动能。依托新基建及两大新要素运用，让生活服务进步，促进社会治理提升，实现生产方式升级。四是构筑新生态。通过实施“联创＋”计划，共创研发合作新模式，共拓商业合作新蓝海。

全千兆走进千万家，为智慧生活按下加速键在5G＋AICDE 技术不断发展的当下，数字家庭正逐步向智慧家庭方向演进，智慧家庭可以看作是智慧城市理念在家庭层面的体现，是国家重点关注的新兴信息技术产业。

中国移动面向家庭宽带用户提供“全家Wi－Fi家庭网络提升”服务，全面改善用户家庭Wi－Fi覆盖不全、信号弱等网络问题。中国移动提供的个性化的组网方案，包括专业的Wi－Fi环境测评、组网设计、终端适配、调测部署服务保证各类智能终端设备能够顺畅接入互联网，让用户家里的Wi－Fi达到覆盖广，上网快的效果。中国移动全家Wi－Fi面向客户提供“硬件＋服务”产品方案，其中硬件包括：千兆双频路由器、MESH路由器、POE＋面板AP、电力猫等硬件设备；并为用户提供：网络环境评测、组网设计、安装调优、生成组网竣工报告及保障服务。

中国移动全千兆领航5G智慧家庭生活5G的到来开启了新一代千兆生活方式，作为“1G空白、2G跟随、3G突破、4G并跑、5G引领”的见证者、参与者和建设者，中国移动始终不忘“创无限通信世界，做信息社会栋梁”的企业使命和初心，以创世界一流为目标和方向，致力于牵引和带动中国信息通信事业升级发展，不断满足人民群众日益增长的数字化美好生活需要。

(责编：赵超、吕骞)