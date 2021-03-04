3月3日，江西省兴国县高兴镇新圩村高标准农田里机声隆隆，农户正驾驶着“铁牛”翻耕农田，为粮食种植做好准备。

陈地长摄（人民视觉）

本报北京3月3日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部3日召开的全国高标准农田建设推进视频会上获悉，中国高标准农田建设取得积极进展。去年以来，各地农业农村部门采取超常规措施，一手抓疫情防控，一手抓项目建设，倒排工期、挂图作战，分区分类施策，全年建成高标准农田8391万亩，高效节水灌溉2395万亩，超额完成年度目标，进一步提升中国粮食保障能力。

高标准农田建设家底基本摸清。各方共同努力下，历时10个多月，共核实了9万多个高标准农田建设项目的数量、质量、空间位置和利用情况，完善1000多万个地块数据，基本摸清了2011—2018年全国已建成高标准农田家底，已全部上图入库。目前，清查评估问题整改工作正在扎实推进。

农田建设力度和质量不断加强。在资金投入上，2020年中央财政农田建设补助资金总额达到867亿元，增加近8亿元。地方财政投入力度持续加强，特别是河北、江苏、山东、河南、湖南、四川等省份地方财政亩均投入超过500元。债券投入规模不断扩大，江西、山东、四川等9省发行专项债、抗疫特别国债、一般债等近200亿元用于高标准农田建设。

在耕地质量上，耕地质量监测网络建设持续推进，发布《2019年全国耕地质量等级情况公报》，2019年耕地质量等级比5年前提高了0.35个等级。加强黑土地保护利用，在32个县实施880万亩黑土地保护利用项目，推动建立100个万亩以上综合示范区。

为激励各地推进高标准农田建设，农业农村部此前组织开展了2019年度高标准农田建设情况的综合评价。国务院办公厅对综合评价成效显著的黑龙江、江西、山东、河南、广东5省予以督查激励，落实10亿元激励资金，进一步发挥了激励先进、鞭策后进的作用。

据悉，今年全国要完成1亿亩高标准农田和1500万亩高效节水灌溉建设任务。

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