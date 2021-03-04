新华社南京3月3日电 （记者沈汝发）整合种业资源、建设种子库……长三角地区部分涉农高等院校、科研院所、种业商会、种业企业和相关管理部门日前在南京市溧水区成立种业发展联盟，联手攻坚种业技术。

长三角种业发展联盟由南京国家农高区牵头组织，南京农业大学、南京林业大学、江苏省农业科学院、江苏省中科院植物研究所联合江苏省种业协会等单位共同发起成立，共有江苏、上海、浙江、安徽等省和直辖市的75家成员单位。

中国工程院院士、中国水稻研究所所长胡培松说，尽管中国在水稻种质资源研究总体上达到国际先进水平，但在合成生物学、机械化制种等领域技术研发方面，原始创新能力不足，缺乏重大突破性的理论和方法，国际竞争优势相对较弱。

据介绍，联盟将健全种子资源利用、品种的研发、产品的开发、产业化运用等全链条体系，加强种质资源保护和利用，有序推进生物育种产业化应用，开展种源技术攻关，形成区域创新优势，推动现代农业高质量发展。

南京国家农高区目前已集聚7家顶尖农业类高校院所，3个农业类学科入选世界一流学科名单，拥有作物遗传与种质创新国家重点实验室等种业相关国家和部省级创新平台58个，粮食与经济作物等品种资源3万余份。

位于溧水的南京国家农高区出台了许多鼓励种业发展的政策。溧水区委书记薛凤冠说，通过国家级新品种审定的特色种质资源，给予50万元一次性奖励；对新获全国种业品牌排名前十的相关企业，给予最高200万元的一次性奖励；对落户的总部型种业企业，给予最高1000万元奖励；成功申报国家级龙头企业的最高给予60万元奖励等。

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