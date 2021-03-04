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海南启动南海生物种质资源库建设项目

2021年03月04日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社海口3月2日电  （记者罗江、田睿）2日下午，海南省启动南海生物多样性、生物种质资源库和信息数据库建设项目。该项目旨在获取南海海洋生物资源基础数据资料，为南海生物资源保护和开发利用提供必要的科学依据。

　　当天，在项目启动仪式后，近海生物多样性调查小组和红树林河口区生物多样性调查一组、二组的专家们乘船出海开展资源调查，远海生物多样性调查小组将择期派出。三组专家将对该省近海到内陆的生物进行全方位了解，并制作标本形成种质资源库，为未来的研究提供资料。该项目总投资2200万元，将于2023年建成。

　　海南省农业农村厅副厅长罗东介绍说，该项目是加快谋划建设国家南海渔业生物种质资源库的重要基础。该项目的建设将加强南海生物种质资源保护和利用，有助于加快农业生物技术创新应用研发，促进水产南繁育种产业持续健康发展，对于提升南海渔业资源开发利用水平、突破水产种源“卡脖子”技术等都具有重要的意义。

(责编：李源、吕骞)

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