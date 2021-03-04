本报北京3月3日电 （记者丁怡婷）记者从中国煤炭工业协会获悉：“十三五”期间，我国煤炭清洁高效利用步伐加快。截至2020年底，全国燃煤电厂完成超低排放和节能改造9.5亿千瓦，占全国燃煤电厂总装机的76%左右；散煤综合治理和煤炭减量替代成效显著，“十三五”期间散煤用量消减超过2亿吨。

与此同时，煤炭去产能目标任务超额完成，煤炭资源开发布局持续优化。截至2020年底，全国累计退出煤矿5500处左右、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上，煤矿数量减少到4700处以下；全国建成年产120万吨以上的大型现代化煤矿1200处以上，产量占全国的80%左右。煤炭生产中心加快向资源禀赋好、开采条件好的晋陕蒙集中，2020年，晋陕蒙三省区原煤产量占到全国的71.5%。

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