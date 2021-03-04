原标题：中国移动推出“移动看家”业务 聚焦智慧家庭市场

中国移动始终致力于用先进的信息技术服务社会民生，最优质的网络回馈客户。在网络建设中，中国移动一直以“更广、更深、更厚、更快”为目标，积极采用全球领先技术，加快网络升级步伐，大幅提升网络质量，完善客户体验。

同时，中国移动建成全球最大的物联网专用网，新建家庭宽带网络均以光纤到户为主。目前，中国移动家庭宽带管线覆盖住户达5亿，其中光纤到户管线覆盖住户占比达97％、百兆宽带接入能力达100％。集客专线达到1846万条，传输线路长达1850万皮长公里，绕地球460多圈。

传统生活向智能化联网化转变，人们对温馨舒适、高效便捷的生活有了更高的要求，而常用的远程办公、线上教育、在线医疗、影音娱乐等智能服务都需要高速且稳定的网络支持。5G持续发展，数字化、智能化技术水平日益提高，“家庭”作为重要的社会单元也变得越来越智能。

而“移动看家”就是2021开年中国移动重点打造的爱家应用中的重要一环。移动看家是中国移动面向智慧家庭市场推出的智能安防及亲情看护服务，满足用户从室外看家护院、到家门防窥防盗、到室内亲情看护的全方位安防需求。

移动看家提供包含“智能硬件 ＋ 增值服务（云存储） ＋ 安装服务 ＋ 售后服务”的一站式家庭安防解决方案。用户仅需提出需求，中国移动解决方案工程师提供适合您使用场景的解决方案。使用一线大品牌安防智能硬件，户外机符合公安天网雪亮要求，质量有保障。同时，提供免费上门入户专业化安装服务，一站式解决家庭宽带、设备安装、设备绑定、业务开通、售后服务等问题。

中国移动全千兆整体解决方案，聚焦千兆智能组网、家庭云、智慧大屏、5G＋XR四大业务，“5G＋千兆宽带”引领，“硬件＋内容生态”护航，打造全新智慧家庭业务生态，让家庭更温馨，让生活更美好。“移动爱家”以“极速＋、娱乐＋、智享＋、安全＋”等家庭场景，让全方位的智慧家庭贴心服务走入千家万户。

(责编：赵超、吕骞)