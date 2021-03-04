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vivo S9正式发布 首发天玑1100 5G芯片

2021年03月04日08:40 | 来源：人民网
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3月3日晚间，vivo S9系列新品——vivo S9及vivo S9e正式发布。据介绍，vivo S9系列首发天玑1100旗舰级5G芯片，采用6nm先进工艺；配合国内首创微缝式柔光灯和全新的极夜人像算法，旨在突破极夜对自拍的限制；vivo S9在硬件配置全方位升级的情况下，刷新了vivo最薄5G手机的纪录，S9系列的子夜蓝配色机身厚度仅为7.35mm，重量仅有173g。

配色上，vivo S系列设有印象拾光、子夜蓝、朝露白三种配色，且各有不同。其中，vivo S9印象拾光通过双晶膜层实现了多达九色的混彩渐变，不同角度呈现不同色彩渐变；子夜蓝配色的电池后盖特别采用了透过率高、表面颗粒饱满特性的微晶AG玻璃；朝露白则采用全新缎面AG工艺。此外，设计师还通过纳米级机加工纹理实现淡彩色光柱。

外观上，vivo S9在正面配备了一块6.44英寸2400x1080像素AMOLED屏幕，支持90Hz高刷新率，支持180Hz触控采样率，vivo S9还内置屏下指纹，熄屏状态下解锁速度为0.38秒，亮屏状态解锁仅需0.32秒。

影像方面，vivo S9前置采用4400万像素AF主摄+800万像素的前置超广角人像镜头的组合，广角范围可达105°；后置方面，vivo S9延续了前代6400万像素主摄镜头、800万像素超广角镜头以及200万像素微距镜头的搭配方案，新增OIS光学防抖。

值得一提的是，vivo S9使用的新一代前置主摄的感光能力比前代提高12%，保障了vivo S9极夜自拍的基础能力。vivo S9国内首创微缝式柔光灯，通过“造光”的方式进一步摆脱黑夜的限制。vivo S9将两颗LED柔光灯巧妙地隐藏在屏幕上方的听筒两侧，在拍照时对人脸进行立体补光，即使在极夜环境下人脸仍清晰且受光均匀，而这两颗隐藏式柔光灯孔径为1mm，几乎不占据任何屏幕空间。

此次vivo S9新增了“运动抓拍”模式，通过追焦、智能调整运动物体曝光策略、OIS光学防抖，修正拖影、画面噪声处理等一系列措施，大大提升了对运动物体抓拍的成片率。

值得关注的是，vivo S9首发旗舰级5G移动芯片天玑1100。采用 6nm 先进制程工艺，CPU大核为行业领先的A78架构，主频高达2.6GHz；GPU采用ARM G77架构，主频达到836MHz。MediaTek APU 3.0 采用全新架构，APU+AIE一共6核，其强大运算能力保障了AI算法的稳定运行。同时支持双卡、双模5G全网通，时刻畅享高速网络。

续航方面，vivo S9内置4000mAh大电池，支持33W闪充。电池使用高能量密度4.48V/FC740 电池体系，能量密度高达730Wh/L，超薄体积下超长待机与快速充电均衡搭配。vivo S9有两个存储版本，分别为8+128GB和12+256GB存储组合。

此外，作为第二次发布的Se产品，vivo S9e拥有星夜极光、水光晶钻和黑曜石三个颜色，AMOLED显示屏支持90Hz屏幕刷新率。前置3200万像素，支持AI极夜自拍算法；后置6400万像素超清三摄，广角可达120°范围，并支持4cm超微距对焦。搭载天玑820芯片，使用7nm制造工艺，主频可达2.6Hz。

vivo S9的8+128G版本售价2999元，12+256G版售价3299元；vivo S9e则将于3月22日开启预售，3月27日正式开售；vivo 无线影音耳机售价299元，随vivo S9同步开售。

(责编：赵超、吕骞)

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