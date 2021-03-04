人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

全国农业农村系统2021网上冬训“十百千”行动启动

2021年03月04日08:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月4日电 （记者李栋）3日，全国农业农村系统2021网上冬训“十百千”行动启动。

冬训旨在组织农业农村系统广大干部全面推进乡村振兴，促进农业农村发展。冬训紧扣2021年农业农村10项重点工作，开设“奋力夺取2021年粮食丰收”“稳定生猪生产恢复势头”“打好种业翻身仗要迈出坚实步伐”等10个板块的112门视频课程，时长1200分钟。

据介绍，本次培训为期4周，是农业农村部首次以线上方式、全面覆盖省市县三级农业农村系统的大规模培训，来自31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的近14600名农业农村系统干部参训。培训充分发挥“互联网+培训”优势，实现随时学习、随地学习，组建各省组织员队伍，并在培训环节上设置有关主题研讨活动和在线互动答疑。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
全国农业农村系统2021网上冬训“十百千”行动启动
　　人民网北京3月4日电 （记者李栋）3日，全国农业农村系统2021网上冬训“十百千”行动启动。 冬训旨在组织农业农村系统广大干部全面推进乡村振兴，促进农业农村发展。…
农业农村部：坚决完成全年1亿亩高标准农田建设任务
　　人民网北京3月4日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，3月3日，农业农村部召开全国高标准农田建设推进视频会，部署2021年高标准农田建设重点工作。会议强调，要深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，紧紧围绕耕地这个要害，加快推动实施新一轮高标准农田建设规划，高质量推进全年高标准农田建设工作，坚决完成1亿亩建设任务，确保“十四五”高标准农田建设开好局、起好步。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部