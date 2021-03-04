人民网北京3月4日电 （记者李栋）3日，全国农业农村系统2021网上冬训“十百千”行动启动。

冬训旨在组织农业农村系统广大干部全面推进乡村振兴，促进农业农村发展。冬训紧扣2021年农业农村10项重点工作，开设“奋力夺取2021年粮食丰收”“稳定生猪生产恢复势头”“打好种业翻身仗要迈出坚实步伐”等10个板块的112门视频课程，时长1200分钟。

据介绍，本次培训为期4周，是农业农村部首次以线上方式、全面覆盖省市县三级农业农村系统的大规模培训，来自31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的近14600名农业农村系统干部参训。培训充分发挥“互联网+培训”优势，实现随时学习、随地学习，组建各省组织员队伍，并在培训环节上设置有关主题研讨活动和在线互动答疑。

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