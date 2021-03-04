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新希望集团董事长刘永好：未来五年投资500亿振兴乡村产业

2021年03月04日08:52 | 来源：人民网
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2021年全国即将召开，“乡村振兴”成为代表委员们关注的热点话题。3月3日，全国政协委员、新希望集团董事长刘永好提出了6项提案，围绕乡村振兴等提出“万企兴万村”、按照特色农业规划进行数字化产地仓建设等建议。

“5年投资500亿元振兴乡村产业，新增5万就业岗位，公益培训5万绿领新农人……”刘永好表示，未来新希望将重点布局以生猪养殖、肉制品深加工为主的肉蛋奶产业，推动乡村生产、生活、生态治理的数字乡村发展，以及冷链物流、生态环保、乡村旅游等产业，带动当地农户及中小微企业发展。

刘永好从1993年参加全国两会至今，共提了181个提案，始终关注现代农业、脱贫攻坚、民营企业发展三大方向。今年他尤其关注脱贫攻坚后的乡村振兴。

“到需要帮助的地方去，到农村去，去兴产业，去助力乡村振兴，为农业、农民和农村的发展贡献光和热。”刘永好说。

他建议，发挥国家财政资金的投入引导作用，以市场化方式设立数百亿元规模乡村振兴产业引导基金，鼓励民营企业参与基金的投资、管理和使用，重点支持符合条件的乡村产业发展。

“我们要带头积极参与‘万企兴万村’，争做乡村振兴的‘排头兵’。”刘永好强调。

他透露，未来5年新希望集团、永好乡村振兴公益基金会将联合开展乡村振兴“五五工程”，即乡村产业振兴工程（投资500亿元），乡村解决就业工程（新增5万就业岗位），乡村绿领培训工程（培训5万绿领新农人），乡村小微帮扶工程（服务5万涉农主体）、乡村样板示范工程（5个乡村振兴示范基地）。

(责编：赵超、吕骞)

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