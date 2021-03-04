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三部门：以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费

2021年03月04日09:01 | 来源：人民网
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三部门联合印发实施《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》。（图片来源：市场监管总局官网）

人民网北京3月4日电 （记者李楠桦）记者从市场监管总局获悉，市场监管总局、商务部、文化和旅游部近期联合印发《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》（以下简称《意见》）。《意见》以标准体系建设、重要标准研制与实施、标准化试点、标准实施监督、标准化宣传为主线，重点聚焦餐饮企业、网络配餐、旅游餐饮三大场景，提出标准化促进餐饮节约的八项具体举措，推动餐饮企业、旅游景区等单位建立和实施餐饮节约标准。

记者了解到，近日，市场监管总局发布《餐饮业供应链管理指南》（GB/T 40040-2021）、《外卖餐品信息描述规范》（GB/T 40041-2021）、《绿色餐饮经营与管理》（GB/T 40042-2021）三项推荐性国家标准。三项标准统筹餐饮企业和上下游相关企业，兼顾实体餐厅和电商平台餐饮外卖业务。其中，《餐饮业供应链管理指南》从采购、加工制作、物流、销售等方面，为餐饮企业实施供应链管理提供指导，推动餐饮业资源协同、集约高效发展。《外卖餐品信息描述规范》规定了外卖餐品名称、品类、主要原料、口味、份量、制作方法等信息内容的描述要求，便于消费者合理点餐、明白消费、避免浪费。《绿色餐饮经营与管理》围绕“节约、环保、放心、健康”四个方面，提出餐饮企业、绿色餐饮街区的经营管理和持续改进要求，推动餐饮企业提质增效。

下一步，市场监管总局还将组织相关单位研制发布一批国家标准，建立健全节约型餐饮标准体系，同时支持餐饮企业和上下游产业相关单位开展标准化试点，充分发挥示范引领作用，促进餐饮业绿色健康发展。 

(责编：李楠桦、高雷)

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