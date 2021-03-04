方丽

原标题：发行降温不改整体强势 年内新基金募集超8000亿

近期基金发行市场有所降温，但整体仍取得了相当高的募集规模。

Wind资讯数据显示，截至3月2日，今年以来成立的新基金规模已超过8000亿元。相比2020年，当年积累到8000亿元的募集规模用了6个月时间，而今年仅用了两个月。

最近一周，多只“顶流”基金经理的新产品都未能取得理想的发行成绩，之前频繁出现的“日光基”消失。但大批基金仍在按计划发行，陆续出现基金延期募集的情况。

年内新基金

规模超8000亿

年初A股大涨，新基金发行爆发，给新基金整体发行规模打下坚实基础。Wind资讯数据显示，截至3月2日，今年以来已成立256只新基金，合计募集规模8283.03亿元。

对比往年数据可以看到，2010年到2020年每年的平均发行规模才有约9000亿元，仅2015年、2019年、2020年三个年份的新基金成立规模超过了1万亿元，分别为1.43万亿元、1.32万亿元、3.16万亿元。

即使是发行创纪录的2020年，全年募集超3万亿元，但是直到6月初新基金募集规模才达到8000亿元。

今年新基金发行爆发的最大推动力和2020年一样是权益类基金。数据显示，截至3月2日，今年已成立的股票型和混合型基金（含指数型基金）发行规模合计7552.6亿元，占比高达91％。而2020年、2019年的这一数据分别为64％和36％。

1月份，绩优基金经理发行的新基金受到投资者热捧。数据显示，今年成立规模破百亿的新基金达到14只，还有两只基金规模达到99亿。这些基金中仅1只为二级债基，其余均为权益类基金。

从基金公司新基金成立规模来看，16家公司今年已成立6只以上新基金，有5家公司成立的新基金超过10只；广发基金、易方达基金、南方基金今年成立新基金规模都在500亿元以上。

牛年以来基金销售遇冷

多只基金延长募集

不过，春节前后，A股市场震荡加剧，新基金销售也受到影响，发行市场降温。部分明星基金经理加持的“准爆款”基金募集成绩不如预期，还有多家基金公司宣布延长募集期。

如3月1日开始募集的银华中证有色金属ETF，原定3月3日截至募集，后决定将募集期延长至3月5日。

天弘基金也宣布，天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF上月25日开始募集，原定募集截止日为3月3日，后公告延长至3月10日。

此前，工银瑞信基金也宣布，工银瑞信创业板两年定期开放混合基金延长募集期，该基金原定认购截止日为3月2日，决定延长至3月19日。

记者从基金公司了解到，新基金销售速度明显下滑，原定仅募集1天的有些调整到了5天。“前期基金好卖的情况发生了改变”。数据显示，3月份成立的14只新基金，合计募集规模414.82亿元，平均募集规模为29.63亿元。而1月份平均单只基金募集规模达到40.18亿元，平均募集时间也短得多。

有公募人士认为，新基金发行“靠天吃饭”的特征一直都很突出，新基金的好卖程度与股票基础市场行情紧密相关。2月以来，A股指数围绕3500点附近震荡调整，市场交投活跃度明显下降，成交量也逐渐萎缩。新基金发行受到影响，市场情绪和投资者信心都有所降温。新发基金也遭遇回调，一些前期入市的投资者出现浮亏，影响新资金入市。

不过，虽然新基金发行热潮有所放缓，但基金公司布局权益新品的热情未减。截至3月2日披露的公告显示，按照基金认购起始日统计，后续等待发行的新基金超过70只，三四月份基金发行市场仍然相当拥挤。

“如果市场持续仍处于震荡起伏状态，未来超级爆款基金出现的概率比较低，新基金发行市场进入一个较为平缓的状态。因为新基金发行频率仍较高，整体募集规模仍会继续走高。”沪上一位基金公司人士说。

(责编：罗知之、吕骞)