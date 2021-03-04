人民网北京3月4日电 （记者罗知之）银保监会官网3月4日消息，银保监会日前召开偿付能力监管委员会工作会议。会议分析了2020年保险业偿付能力和风险情况，审议了第四季度保险公司风险综合评级结果和对部分公司的监管措施，部署了下一阶段有关工作。

数据显示，2020年第四季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为246.3%，平均核心偿付能力充足率为234.3%。人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为239.6%、277.9%和319.3%。100家保险公司风险综合评级被评为A类，71家保险公司被评为B类，3家保险公司被评为C类，3家保险公司被评为D类。

会议指出，2020年银保监会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，努力克服新冠肺炎疫情的不利影响，沉着有力应对各种风险挑战，保险业运行稳健，偿付能力充足率保持在合理区间运行。

下一步，银保监会将坚决守住不发生系统性风险底线，增强忧患意识，坚定必胜信心，做好保险业偿付能力监管工作，推动保险业高质量发展。

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