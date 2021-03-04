人民网北京3月4日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，近日，住房和城乡建设部副部长倪虹带队赴浙江省杭州市、江苏省无锡市调研，会商督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况。

倪虹指出，中央经济工作会议将“解决好大城市住房突出问题”作为2021年度重点任务之一，再次强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜，多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。城市政府要充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实落实城市主体责任，确保党中央、国务院决策部署落到实处。

倪虹强调，要坚持问题导向，加强市场监测分析，及时发现问题，及时采取有针对性的措施，引导好预期，坚决遏制投机炒房。要完善调控机制，加强住房和人口、土地、金融政策协同，形成政策合力。要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，增强工作积极性、主动性、创造性，确保房地产市场平稳运行。要大力发展保障性租赁住房，完善长租房政策，加大土地、财税、金融支持力度，增加保障性租赁住房和长租房供给，多渠道解决外来务工人员和新就业大学生住房问题。

(责编：孙红丽、章斐然)