人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

住建部强调坚定不移实施房地产长效机制 坚决遏制投机炒房

2021年03月04日10:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月4日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，近日，住房和城乡建设部副部长倪虹带队赴浙江省杭州市、江苏省无锡市调研，会商督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况。

倪虹指出，中央经济工作会议将“解决好大城市住房突出问题”作为2021年度重点任务之一，再次强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜，多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。城市政府要充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实落实城市主体责任，确保党中央、国务院决策部署落到实处。

倪虹强调，要坚持问题导向，加强市场监测分析，及时发现问题，及时采取有针对性的措施，引导好预期，坚决遏制投机炒房。要完善调控机制，加强住房和人口、土地、金融政策协同，形成政策合力。要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，增强工作积极性、主动性、创造性，确保房地产市场平稳运行。要大力发展保障性租赁住房，完善长租房政策，加大土地、财税、金融支持力度，增加保障性租赁住房和长租房供给，多渠道解决外来务工人员和新就业大学生住房问题。

 

(责编：孙红丽、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
马永生委员：加快氢能产业发展 保障国家能源安全
　　人民网北京3月4日电 （记者杜燕飞、毕磊）“目前，我国在氢能相关技术上取得了一些重大进展，但氢能产业总体尚处于试点示范、市场推广阶段，长远发展还面临一些难点。”2021年全国两会开幕之际，全国政协委员、中国石化总经理、党组副书记马永生接受人民网记者采访时表示，“建议加快氢能产业发展，在顶层设计、核心技术攻关、标准体系制定和产业政策扶持上加大力度，保障国家能源安全。…
“十三五”时期中央财政累计安排9316亿元 加快推进义务教育均衡发展和城乡一体化
　　人民网北京3月4日电 （记者王震）记者从财政部科教和文化司获悉，“十三五”时期，中央财政累计安排9316亿元，加快推进义务教育均衡发展和城乡一体化。 一、着力“保基本”，建立健全经费保障机制 从2016年起建立健全城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，实现相关教育经费随学生流动可携带。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部