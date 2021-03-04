人民网北京3月4日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部消息，3月3日，住房和城乡建设部安全生产管理委员会召开全体会议，安排部署2021年住房和城乡建设系统安全生产各项工作。会议指出，要坚持标本兼治、关口前移，把重大风险隐患当成事故对待，牢固树立安全发展理念。要强化责任担当，严格落实“三个必须”监督管理责任，切实抓好建筑施工、市政公用设施、城镇房屋、农村住房、城市管理等重点领域安全生产工作。

会议要求，要督促企业落实主体责任，深入开展深基坑、高支模、建筑起重机械以及城市轨道交通工程等专项治理。要加大力度深入推进房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查工作，从根本上消除事故隐患。要按照《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》抓好相关工作落实，加强瓶装液化石油气安全管理，系统化全域推进海绵城市建设，提升城市内涝防治水平。

要指导各地督促物业服务企业加强物业管理区域共用部位和共用设施设备的维修养护管理。要持续推进农村房屋安全隐患排查整治工作，及时对存在安全隐患且用作经营的农村自建房加强整治。要深入开展城市体检，提高城市安全韧性。要按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》及配套文件要求，加强建设工程消防设计审查验收等工作。

会议强调，要认真贯彻落实全国安全生产专项整治三年行动计划实施方案，提高政治站位、强化使命担当、落实各项任务，把安全生产专项整治作为当前和今后一段时期住房和城乡建设领域安全生产工作最有力抓手。更新问题隐患和制度措施“两个清单”，深入开展城市建设安全专项整治2021年度集中攻坚。同时，配合做好消防、交通、工业园区、危险废物等安全专项整治工作，对存在突出问题的地区实施约谈、督导，确保工作实效。

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