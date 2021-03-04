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太平人寿风险综合评级累计18个季度获A类评级

2021年03月04日12:09 | 来源：新华网
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原标题：太平人寿风险综合评级累计18个季度获A类评级

　　近日，中国银行保险监督管理委员会公布2020年第四季度保险公司风险综合评级结果。太平人寿再次获得A类评级，这也是公司累计第18个季度获最高评级。

　　风险综合评级自2016年第二季度起正式实施，银保监会通过一系列量化评价指标，每季度对保险公司难以量化风险（操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险）进行评价，并结合偿付能力充足率及SARMRA评分等信息，将公司分为A、B、C、D四类，并实施差异化的监管措施，是对保险公司风险状况最客观、全面的评价。

　　2021年，太平人寿以“稳”为基础，以“进”为目标，坚定价值成长，继续采用“严守底线、稳健审慎”的风险偏好对待经营中面临的各类风险，完善风险监测预警体系，共塑行业良好形象，向着高质量发展的目标挺进。

(责编：赵竹青、吕骞)

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