3月2日上午，中国建设银行召开党史学习教育动员大会，学习贯彻中央精神在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和党中央《关于在全党开展党史学习教育的通知》要求，对全行开展党史学习教育进行动员部署。建设银行党委书记、董事长田国立作动员讲话，党委副书记、行长王江传达中央精神，党委副书记、监事长王永庆主持会议。

田国立表示，贯彻中央精神，高屋建瓴、视野宏大、思想深邃、影响深远，深刻阐述了开展党史学习教育的重大意义和重点要求，对新时代学习党的历史、弘扬党的传统、开启新的征程、创造新的伟业作出重要部署，为全行开展好党史学习教育指明了方向、提供了基本遵循。

田国立指出，我们党历来重视党史学习教育。特别是党的十八大以来，党中央高度重视学习党的历史，就党史学习、研究和运用等提出一系列要求、作出一系列部署。建设银行各级党委要提高思想站位，充分认识开展党史学习教育的重大意义，把开展党史学习教育作为重大政治任务。一要充分认识党史学习教育是处在关键节点的重大决策，二要充分认识党史学习教育是坚持思想建党的关键部署，三要充分认识党史学习教育是推进自我革命的重要举措，四要充分认识党史学习教育是成就伟大事业的强大引擎，切实把思想和行动统一到贯彻中央精神和中央要求上来。

田国立提出，学好党史要秉要执本、常勤精进，提高针对性、实效性，树立正确党史观，科学把握党史的主题和主线、主流和本质，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，坚持学习党史与巩固深化不忘初心、牢记使命主题教育成果相连通，坚持学习党史与学习贯彻中央精神关于建设银行重要指示批示精神相融通，切实把党史学习教育成效转化为建设银行进一步增强服务国家建设能力、防范金融风险能力、参与国际竞争能力的生动实践。

田国立强调，在学习内容上，要按照中央精神提出的六大“突出重点”和《通知》明确的六大“学习内容”来部署安排，关键要把握好五个“始终”：一要始终维护核心地位，促进外部要求与内在主动相转化；二要始终强化思想引领，促进理论学习与实践创新相结合；三要始终掌握历史主动，促进汲取经验和把握规律相联系；四要始终保持鲜明本色，促进锤炼党性与坚守人民性相统一；五要始终保持永远奋斗，促进赓续血脉与提升本领相融合。将共产党人的优秀传统和宝贵精神，深刻融入到建设银行贯彻落实新发展理念的各项工作当中，努力提高能力和本领，持续助力我国增强创新能力、推动发展平衡、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展。

田国立要求，建设银行各级党委要增强使命感责任感紧迫感，精心组织实施党史学习教育安排，高标准高质量完成学习教育各项任务。一要精心组织好专题学习。领导干部要坚持以上率下发挥好示范引领作用，全行各级党委要通过党委中心组学习、举办读书班等多种形式，基层党组织要采取“三会一课”和主题党日等形式，结合实际开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动，确保党中央有要求，建设银行见行动。二要把政治引领贯穿学习全过程。要旗帜鲜明讲政治，通过专题宣讲、典型教育引导、学习传承红色基因等开展学习。三要将多载体专题培训覆盖全行。要制定详细学习计划，推动学习教育具体化、精准化，组织面向全体党员的多形式、多层次、全覆盖的全员培训。四要把“我为群众办实事”实践活动办实办好。坚持人民至上、追求金融向善，深入推进新金融行动，用“温柔的手术刀”精准去除“痛点”、疏通“堵点”、解决“难点”；牢固树立以客户为中心的理念，切实维护消费者权益，不断提升客户服务水平和能力；围绕政治关爱、身心关爱、岗位关爱、员工减负、员工赋能等方面，切实帮助员工解决实际问题。五要组织好专题组织生活会。召开严肃认真、形式多样的专题组织生活会，领导干部要严格执行双重组织生活会制度，以普通党员身份参加组织生活，一起学习讨论、一起交流心得、一起接受思想教育，确保取得扎实成效。

田国立强调，全行各级党委要高度重视党史学习教育，切实加强组织领导，找准切入点和发力点，抓住责任落实和学习教育质量两个重要维度，既抓党员领导干部这个重点，又确保全体党员做到学有所思、学有所悟、学有所得。一要明确职责，逐级压实责任。总行成立由全体党委成员组成的党史学习教育领导小组，由党委书记任组长，党委副书记任副组长。各一级分行和境内子公司要成立相应领导机构和工作机构。二要分类施策，加强督促指导。要明确具体任务和推进措施，不搞上下一般粗，不搞层层加码，切实为基层减负。要强调合规守纪，决不允许搞变通、弄虚作假，把红色教育沦为公费旅游。总行将采取巡回指导、随机抽查、调研访谈等方式对各单位学习教育情况和“我为群众办实事”实践活动进行督导。三要树立正确党史观，把握正确导向。坚持马克思主义历史观，以我们党关于历史问题的两个决议和党中央有关精神为依据，准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质，旗帜鲜明反对历史虚无主义，加强思想引导和理论辨析，更好正本清源、固本培元。四要加强宣传，营造良好氛围。要聚焦党史学习教育重点，行内行外相结合，线上线下相依托，进行全方位宣传、多角度报道、深层次解读。结合开展向张富清同志学习活动，宣传一批可信可学的身边典型，广泛宣传老英雄一辈子坚守初心、不改本色的感人事迹。五要注重结合实际，务求实效。要将党史学习教育同服务实体经济、服务国家战略、进一步增强“三个能力”结合起来，同统筹疫情防控和经济社会发展结合起来，同坚持以人民为中心的发展思想、坚持新发展理念、纵深推进新金融实践结合起来，结合实际工作开展调查研究和理论阐释，提供有力的学理支撑。解决一批服务社会、服务客户、服务员工等方面突出问题。

田国立表示，近年来，建设银行自觉把“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，坚持以新发展理念为引领，秉承人民至上的价值取向，主动把新金融行动摆放到党和国家发展全局中谋划推动，不断结出硕果。

田国立强调，站在“十四五”规划的开局之年，全行上下要常学、常思、常悟党史，从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量，以一代代建行人的文化基因和优良作风接续传承、发扬光大，纵深推进新金融实践，坚持“两条曲线”搭力续势、同向发力，精准助力构建新发展格局，以改革发展的优异成绩为建党100周年献礼。

王江在会上传达了中央精神在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，对开展此次党史学习教育的重大意义、重点任务和工作要求等进行了具体阐述。他指出，贯彻中央精神是开宗明义、催人奋进的“开学”第一课，是知史鉴今、观照未来的历史教育课，是砥砺初心、牢记使命的党性修养课，为开展学习教育提供了根本遵循。全行要认真学习领会，深刻理解丰富内涵和精髓要义，牢牢把握学党史、悟思想、办实事、开新局的要求，扎扎实实、高质高效组织开展党史学习教育。

王永庆就抓好贯彻落实会议精神提出具体要求：一要抓好组织落实。各级党委要切实提高政治站位，扛起主体责任，迅速行动起来，推动学习教育全面展开。二要抓好规定动作。要精心组织专题学习、专题培训、专题党课、专题组织生活会。三要抓好自选动作。做好结合文章，体现行业特点和建行特色。要与深化新金融行动相结合，纾解社会痛点难点；要用好红色资源，与学习张富清精神相结合，讲好党史和金融改革发展史；要把为群众办实事解难题贯穿始终，持续深入关心关爱员工，用人民群众的满意程度，衡量学习教育的实际成效。

会议以现场和视频连线形式召开，视频开通至二级分行。建设银行总行党委成员、高管人员，近三年退出总行党委领导班子和高管层的老同志代表，驻建行纪检监察组负责人、总行各部门、建行大学有关负责人参加了现场会议。各分（支）行、各审计机构、直属机构、境内子公司等有关负责人通过视频参加了会议。

(责编：赵竹青、吕骞)