3月1日，以“全民定制家 优选米兰纳”为主题的米兰纳定制家居全球首发战略峰会在广州举办，索菲亚子品牌米兰纳在峰会上正式面世。据悉，此次推出的米兰纳，定位于索菲亚旗下互联网轻时尚品牌，肩负以优选普及美好家居生活的重任。

峰会举办前，为了聆听各领域的声音，索菲亚联合优居发起一场关于《发力小镇青年，能否打破定制家居行业增长困局？》的讨论赛。

近年来，“小镇青年”成为消费升级新力量，其消费力也蔓延到定制家居领域，逐渐成为家居消费的主力军。峰会上，腾讯家居&优居总编辑张永志在解读《小镇青年研究报告》时也肯定了这一点。他表示，小镇青年是出生在小镇，大多数在大城市上大学，当下工作生活在大城市，或反流家乡发展的新青年群体。人群画像有钱有闲，刚需消费为主，且更愿意为家消费，能为家居行业带来正向影响。

以“小镇青年”为代表的新一代刚需消费人群潜力强劲，但真的能打破困扰定制家居行业增长疲软的困局吗？峰会现场，六位行业专家、先锋组成正反双方，激情“开杠”。

由索菲亚家居刘泽勤、一兜糖家居APP创始人徐红虎、天风证券轻工纺服首席分析师范张翔，组成的正方战队指出，家居市场容量巨大，行业集中度不高、占有率低，增长空间是足够的，现状正具备这样的客观条件。洞察小镇青年画像，他们的信息流、物流、资金流是充足的，特别在资金上的体现，小镇青年有钱有闲，甚至被冠以“最具影响力的消费群体”之名，所以得小镇青年者得天下。此外，针对目标人群，提升产品设计、渠道，这一块是未来真正实施中要坚持和深挖的。

反方战队则有不同见解。反方代表张传喜会长、红星美凯龙定制事业部副总经理李占强、中金董事总经理樊俊豪认为，面对以小镇青年为代表的刚需型消费群体，很多家居企业并没关注到细分人群的消费特殊性。另一方面，代理商和代理商组织能力，以及体系化经营能力有没有跟上小镇青年需求步伐，同时纵观企业现存渠道布局单一、布局成本高的问题，企业如果没有独立运作体系，对于短时间内需求量大量爆发的能力要求，不仅没有形成增量，还会造成企业内耗。

行业观点碰撞、交锋不断升级。双方各辩有理，虽然现场最终正方以81票击败反方20票，但正反方代表的六位嘉宾也达成了共识。正如主持人张永志所总结的，小镇青年未来是一个主力的消费群体，在全屋定制包括整个家居行业如何满足这部分消费群体，关键在产品、卖场、服务的提升。而运作成熟的大品牌在渠道、产品、服务等建立完整的体系，能更快速赢得“小镇青年”的青睐，打破行业困局。

峰会上，索菲亚执行总裁王兵对米兰纳的核心优势充满信心。他表示，米兰纳作为索菲亚旗下子品牌，共享索菲亚工业化优势、数字化运营能力、产品设计、环保实力，这意味着米兰纳产品和服务是完全可以零成本嫁接于索菲亚集团工业化的布局，在智能制造上可以零成本为品牌赋能，在产品设计上承接索菲亚设计引领全球优势，并切入到索菲亚产品研发体系系统。此外，索菲亚环保领先的优势也将赋能米兰纳。“集索菲亚优势于一身的米兰纳，将为更多的大众消费者，提供更加物美价廉的定制家居产品和服务。”王兵总结道。

米兰纳事业部总经理曾祥伟表示，米兰纳懂消费者，在产品上结合目标刚需人群个性表达输出产品设计风格，风格契合审美潮流，在价值观上陪同拼搏，并以营销方式融入目标圈层圈子，立足优选，实现引领以小镇青年为代表的刚需市场良性生态发展，让每个中国家庭都能享受极致性价比的定制家居解决方案。

(责编：赵竹青、吕骞)