3月3日，宝龙地产召开2020年度业绩发布会，发布截至2020年12月31日的全年度业绩。2020年，宝龙地产合约销售金额达人民币815.5亿元，较去年同期上升35.1%；总收入约人民币355.0亿元，较去年同期上升36.3%；毛利率36.1%，稳居行业领先水平；净利润人民币88.2亿元，较去年同期上升46.5%；归母净利润人民币60.9亿元，较去年同期上升50.8%。同时，公司财务结构持续优化，负债率持续下降。在疫情笼罩、行业和市场竞争加剧的逆势中，公司全年实现了稳步前进、稳中向好的发展态势，步入增长快车道。

收入及利润均创新高，年度销售目标达成率108.7%

新冠肺炎疫情暴发后，宝龙地产第一时间响应政府号召，暂停项目开工建设、关闭售楼处、暂停客户接待；同时发挥自身优势，全力配合政府做好防疫工作，捐款捐物、为租户减免租金，共克时艰。2020年2月底，随着复工复产全面推进，公司在加强疫情防控措施的基础上实现率先复工，体现了企业的责任和担当。

2020年宝龙地产实现合约销售额约815.5亿元，完成全年750亿销售目标的108.7%，同比增加35.1%，再创历史新高。同年，百强房企累计平均销售额增长为13.3%。无论是销售增速还是目标完成率，宝龙地产都处于行业前列。从区域分布来看，公司紧跟国家政策及市场走向，持续深耕长三角地区，2020年长三角区域销售占比为85.8%。

与此同时，宝龙地产也迎来收入和利润的持续高增长，总收入从2019年的260.42亿元增至2020年的354.95亿元，同期净利润从60.2亿元增至88.2亿元，均刷新历史记录。宝龙地产总裁许华芳在业绩会上表示：“2020年时值公司成立30周年，而立之年，我们的多项关键业绩指标稳步提升，实现了连续的有质量高增长。同时，公司派息稳定增长，持续高效回报股东，符合公司共生共赢的价值观。”

财务稳健持续提升，获多家机构看好

在实现销售额稳步增长的同时，2020年宝龙地产也保持优异的经营质量，严控负债、稳降杠杆。仅以净负债率为例，2020年上半年这一指标为79.9%，到年底下降至73.9%，意味着公司的负债情况持续改善。

另一方面，宝龙地产的现金流状况日趋向好。截至2020年12月31日公司现金及银行结余为282.8亿元，相较去年同期增加19.5%；同期流动比率从去年的1.30倍上升至1.36倍。

得益于业绩稳健增长及债务优化，宝龙地产频获国际国内评级机构认可。2020年8月27日和8月31日，国际权威评级机构标普和穆迪相继将公司评级展望调至“正面”，分别确认主体“B+”的长期信用评级及优先票据“B”的债项评级、B1的主体评级及B2的债项评级，展示出对公司债务管控能力的认同以及未来长期发展的看好。同时，在2020年，超20家境内外卖方机构发布研报，给予公司“买入”评级，多机构上调公司目标价，花旗在下半年的研报中给予宝龙地产8.0港元的目标价。瑞银、高盛高华、中信里昂、华创证券、中金公司均在2020年首次覆盖宝龙地产，高盛高华给予宝龙地产目标价7.5港币，宝龙地产正受到业内机构以及投资者越来越多的关注和认可。

“1+1+N”投资战略成果显著，丰富优质土储助力未来发展

纵观我国目前的区域经济格局，以长三角和粤港澳大湾区为代表的中心城市、城市群集聚能力强，空间效率高，规模效应明显，是经济发展最活跃的增长极和动力源。2020年公司依据“1+1+N”投资战略，持续聚焦长三角及粤港澳大湾区，布局占比达80%；城市深耕效应明显，南京、宁波集中拿地，南京全年连落七子。截至2020年12月31日，公司拥有总土储3650万平方米、总可售货值4478亿元，其中长三角地区土储占比68.7%。在2020年，公司新增地块39幅，计容总面积940万平方米、新增可售货值1332亿元。

宝龙地产总裁许华芳多次表示，公司拿地的原则是“不拿贵地”。2020年公司新增土地平均成本价为5367元/平米，溢价率仅4.7%。总土储平均成本价为3466元/平方米，仅占2020年销售均价比例的22.6%。土地成本优势和土储资源布局红利，将为宝龙未来经营品质的提升和规模的稳步增长提供有力保障。同时，公司在产品力方面也不断加码，凭借优秀的产品品质和不断提升的产品创新力，2020年公司旗下众多商业综合体、办公楼、酒店、住宅项目斩获多项设计、技术、品质大奖。

全年新开业商场9座，内生与外延并购双增长

疫情之中，人员减少流动和聚集，全国各地的购物中心业绩一度受到拖累。在此背景下，宝龙商业审时度势，积极调整租金政策，并推出宝龙关爱行动，与商户一起共度难关，在疫情的挑战下展现了强大的稳定性和韧性，交出一份漂亮答卷。至2020年末平均出租率回升到89.9%，较2019年有上升。其中2015年后开业的项目，出租率从2020年中的89%上升至2020年末的91.6%，亦好于上一年度的91%。

从运营表现来看，受疫情影响2020年2月宝龙的商业运营数据有所下跌，此后开始“爬坡”恢复，并于当年9月全面超过2019年同期，单店客流以及营业额恢复正常。至2020年12月，宝龙运营的购物中心平均单店客流达135万人、平均单店营业额达4,819万元，再次站上高位。

2020年，宝龙抓住市场机会积极扩张，新增15个购物中心土地储备，规划面积113万㎡。聚焦长三角地区完成首个并购，于7月10日正式收购浙江星汇60%股权，获15个浙江省布局项目，该公司主打产品线为商业街，与宝龙商业主打的购物中心形成产品线互补，该收购也将确保宝龙商业在浙江省的优势地位。至2020年12月31日，宝龙商业累计在营项目68个，其中轻资产输出累计达15个，进一步贯彻落实内生与外延并购双增长模式。

2021：确定千亿销售目标，商业运营加速

宝龙在2020年稳健增长基础上发布了“新五年战略规划”，提出未来五年要实现“双百双千”目标，即自持购物中心超百座、核心利润超百亿、权益销售额超千亿、上市公司总市值超千亿。

关于2021年的具体目标，在业绩发布会上，宝龙地产总裁许华芳明确表示：“公司2021年要实现合约销售额突破千亿，定为1050亿，保持近三成的增速。同时继续提升财务稳健度，优化债务结构，降低短债比例。商业运营管理升级，规模持续扩大，向着2025年自持百座商场的目标推进。希望在2021年，继续为客户创造更加满意和更高性价比的产品，为股东创造更加丰厚的回报”。

(责编：赵竹青、吕骞)