郭凯轩

“王总，早餐的时候我和客户商量把大部分细节确定下来了，中午我到公司向您报告。”坐在G3601次高铁上，何先生又开始了一天的忙碌。得益于刚刚实现全线贯通的京哈高铁，何先生从北京前往沈阳的时间缩短至3小时以内，为经常往返两地的他节省了不少旅行时间，也为企业开展业务增添了助力。

面对疫情冲击，重大工程建设对于促进有效投资、改善社会民生都发挥着重要作用。作为我国中长期投融资主力银行，国家开发银行积极为京哈高铁建设提供融资融智服务，累计发放贷款超过545亿元，确保工程建设资金“不断档”，为我国高铁纵向主轴贯通提供了有力支持。这也成为开发性金融发挥逆周期调节作用，全力服务“六稳”“六保”的一个生动案例。

2020年，国家开发银行及时出台疫情防控、复工复产、支持湖北恢复发展等110余项具体措施，投放力度大、信贷投向准、让利幅度大，精准有效支持疫情防控和实体经济发展，全年境内人民币贷款余额新增1万亿元，同比多增3500亿元，发放境内人民币贷款2.85万亿元，同比增加6500多亿元，均创历史新高。同时，通过降息减费等多种方式，直接向实体经济让利335亿元。

多措并举 服务统筹疫情防控和经济社会发展成效显著

一年来，国开行聚焦主责主业，积极支持打赢疫情防控阻击战，围绕“两新一重”、脱贫攻坚、制造业高质量发展、小微企业、区域协调发展等重点领域，精准施策、持续发力，打出服务实体经济“组合拳”，为我国经济增长率先实现由负转正、“十三五”圆满收官作出了积极贡献。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，国开行迅速建立疫情防控应急融资服务机制，为抗击疫情提供及时、足额、便利、优惠、精准的金融支持。2020年，国开行累计发放疫情防控应急贷款315亿元，有力支持了重点防疫医院建设，以及医疗防护物资生产与采购、重要生活物资保障等领域的重点企业。同时，国开行主动担当作为，积极支持全国抗疫斗争和国际抗疫合作。在关键时期组织开展全球采购，累计采购并捐赠紧缺重点防疫物资和医疗救治设备451万件支援湖北和武汉抗疫一线，向湖北慈善总会捐款4000万元，干部员工捐款682万元，并通过外交渠道对有关国家和地区捐赠医疗防护物资113万件。

国开行支持宁波均胜电子转产口罩

为助力对冲疫情对我国经济社会发展造成的冲击，国开行积极配合宏观政策调控，加大信贷投放力度，精准支持实体经济重点领域、薄弱环节发展。2020年，国开行发放复工复产达产专项贷款4681亿元，支持1100家大中型企业恢复生产。将国开行资金优势与中小金融机构贴近市场、贴近客户的服务优势有效结合，与中小金融机构合作发放转贷款2119亿元，惠及25万家小微企业。发放“两新一重”领域贷款1.8万亿元，促进扩大有效投资、释放内需潜力。服务创新驱动发展战略，发放科技贷款1494亿元、制造业中长期贷款2659亿元、战略性新兴产业贷款3304亿元。服务国家区域重大战略深入实施，发放京津冀地区贷款6287亿元、长江大保护及绿色发展贷款4888亿元、粤港澳大湾区贷款2996亿元、长三角一体化贷款3651亿元。

国开行支持陕西鼓风机有限公司复工复产

在加大信贷投放力度的同时，国开行还采取多种措施，帮助受疫情影响的重点地区、行业和客户渡过难关。湖北省受到疫情冲击最为严重，国开行出台一揽子专项差异化支持政策，采取惠企让利更实、流程机制更优的17项具体举措，加大对湖北支持力度。2020年，国开行在鄂本外币贷款新增规模同比翻一番。针对航空、公路行业的实际情况，国开行通过向航空公司发放专项再贷款、推出公路企业纾困贷款等方式，提供504亿元资金支持相关企业应对疫情冲击。同时，国开行还有序开展受疫情影响企业贷款延期还本付息工作，支持近600家企业纾困。

服务决战脱贫攻坚 助力实现历史性跨越

经过8年持续奋斗，我国现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题得到历史性解决，书写了人类减贫史上的奇迹。

去年底，云南省保山至泸水高速公路建成通车，标志着属于“三区三州”深度贫困地区的云南省怒江州，从此告别了无高速公路的历史。这条公路通车后，怒江州泸水市至保山市的车程，由原来的3个多小时缩短至1个半小时左右，为滇西区域经济社会发展注入了新的动能。在项目建设过程中，国开行云南分行融资29亿元，为保泸高速顺利建成提供了有力资金支持，为当地各族群众架起了创造美好生活的致富路。

脱贫攻坚，资金投入是重要保障。国开行坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，紧扣“精准”二字，发挥中长期资金优势和开发性金融作用，依托扶贫金融事业部专门机构，聚焦挂牌督战、深度贫困地区脱贫攻坚、易地扶贫搬迁后续帮扶、产业扶贫、东西部扶贫协作、定点扶贫、农村基础设施等重点领域，全力支持贫困人口脱贫和贫困地区经济社会可持续发展。2020年向贫困地区项目和客户发放贷款3565亿元，其中发放精准扶贫贷款2445亿元。发放国家助学贷款335亿元，支持家庭经济困难学生450万人。同时，开展消费扶贫专项行动，直接购买贫困地区农产品2478万元、帮助销售539万元，助力解决贫困地区农产品滞销卖难问题。

甘肃省古浪县历来有养羊的传统，但贫困户“零敲碎打”养羊，不但成本高，而且风险大。国开行甘肃分行协助当地政府设立了兴盛种羊繁育公司，并发放贷款支持企业采购和引进优质种羊，打造出了独具特色的“羊银行”。贫困户向“羊银行”借出种羊，3年后返还羔羊，而母羊则继续发展扩群。这一产业带动方式被形象地总结为“贷母还羔”。截至目前，“羊银行”已经向1400多户贫困户投放了2.7万只羊，并通过兴盛公司聘用工作帮助300多名当地百姓每年获得超过3万元收入。

国开行支持的甘肃省古浪县种羊养殖扶贫项目

“没想到像我们这样从未申请过贷款的小微民营企业，能获得这么优惠的贷款！”贷款获批后，酉阳县江林农业开发有限公司负责人张娅林十分惊喜。酉阳土家族苗族自治县曾是国家级贫困县，于2019年底实现脱贫摘帽。当地百姓正通过勤劳的双手，努力开创幸福美好新生活。张娅林的企业主要从事农业开发与畜牧养殖，为了购买饲料及仔猪，需要申请贷款。接到申请后，国开行重庆分行以转贷款方式，通过重庆银行向其发放了200万元年利率仅3.85%的贷款，为江林农业开发公司扩大生产经营提供了有力支持。

同样得到国开行支持的还有北大学子吉大祥。天刚亮，立志为祖国地质事业发展献上自己一份绵薄之力的吉大祥，又早早开始了一天的学习。让他格外珍惜学习机会的，正是自身的经历。当年高考结束时，虽然吉大祥以优异的成绩被吉林大学地球科学学院录取，但因为家庭经济困难，大学学费成为了他追梦路上的“拦路虎”。“在我最困难无助的时候，是国家开发银行助学贷款给予了我希望，它们不是锦上添花，而是雪中送炭。”大学本科期间，吉大祥连续四年办理了国开行生源地助学贷款，顺利完成了学业。如今，他已被免试保送到北京大学，攻读硕博连读研究生。“我将努力用实际行动回报社会，不辜负所有关心帮助过我的人们。”吉大祥语气格外坚定。

福建宁德大学生正在签署国家开发银行生源地信用助学贷款电子合同

助力科技创新 护航制造业高质量发展

制造业是实体经济的重要基础。推动制造业高质量发展，离不开金融的支持。过去一年，国开行大力发展科技金融，多措并举服务培育经济发展新动能，大力支持重大科技项目、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域发展，助力提升产业基础能力和产业链现代化水平。

瓦房店轴承集团作为中国轴承工业的发源地，是中国最大的轴承技术与产品研发基地和生产制造基地。国开行大连分行围绕瓦轴集团在关键技术研发和转型升级方面的融资需求，向集团工业机器人配套轴承工程化项目发放中长期贷款4500万元，为提升我国高端轴承国产化率，推动装备制造业向智能化转型升级作出积极贡献。

我国中小微制造企业数量众多，是构建产业链、供应链的重要微观主体。支持它们做专做精，对于提升产业链供应链现代化水平具有重要意义。国开行创新推出制造业资金合作计划融资模式，通过银政企三方合作共赢的方式，实现“抱团增信、风险共担”，解决中小企业信息不对称、缺乏有效抵质押物等难题，批量、定向为有发展潜力的制造业中小微企业提供低成本的融资支持。

浙江加西亚电子电器公司是一家专业从事研发和生产各类低压断路器的外向型高新技术企业。2020年下半年以来，随着市场回暖，公司订单增长，亟需流动资金支持。国开行浙江分行在了解到客户需求后，主动对接，率先以制造业资金合作计划融资模式，支持了包括加西亚在内的15家乐清市制造业优质民营中小微企业，为他们送来了助推发展的及时雨。

北京凯普林光电科技股份有限公司是工信部首批专精特新“小巨人”企业之一、国家高新技术企业，专注于高功率激光器件、激光系统研发及产业化。得益于国开行北京分行与北京中关村科技融资担保有限公司联合推出的制造业资金合作计划，凯普林光电科技公司获得了期限3年的3000万元贷款，为企业提升生产规模，增加新产品研发经费投入提供了低成本的稳定资金支持。

在深圳，国开行深圳分行联合深圳市发改委、深圳担保集团、高新投集团，创新搭建“银+政+企+担”四方合作机制，设计搭建市场化、可持续的长效合作机制，助力深圳地区科技创新型中小微企业“专精特新”发展。截至2020年底，已累计支持科技型中小微企业111家，发放11.3亿元。期间，已有数家企业完成上市，十余家企业进入上市辅导阶段。

(责编：赵竹青、吕骞)