人民网北京3月4日电 （赵竹青）据中国载人航天工程办公室4日消息，我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段，今年将陆续实施空间站核心舱发射、货运补给、载人飞行等多次任务。

建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题，是我国载人航天工程“三步走”发展战略中第三步任务目标。2020年5月，长征五号B运载火箭首飞任务取得圆满成功，实现了空间站阶段飞行任务首战告捷，拉开了我国载人航天工程“第三步”任务序幕。根据任务安排，后续将实施一系列飞行任务，于2022年前后完成空间站在轨建造，建成在轨稳定运行的国家太空实验室。

目前，空间站天和核心舱和承担发射任务的长征五号B遥二运载火箭已经运抵文昌航天发射场，计划今年上半年发射。执行空间站建造阶段4次载人飞行的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。

我国一贯坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则，致力于将中国空间站打造成为面向国际社会的、开放的科技合作交流平台。中国和联合国围绕中国空间站应用开展的空间科学实验第一批项目遴选工作已经完成，正在推进项目具体实施工作。

在实施空间站在轨建造任务的同时，还在开展载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证工作。

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