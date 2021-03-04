2021年3月1日至4月30日，中石化易捷将在全国范围内，线上线下同步开展主题为“给打工人加油，满200赠200消费券”的大型养车节活动。本次活动中，车友加油满200元可在全国7000多家洗车网点进行免费洗车，还可领取洗车养护及出行必备等商品的多种优惠券。

据悉，中石化易捷计划从今年3月份开始，开启以“助力经济复苏，易捷放送百亿消费券”为主线的年度系列营销活动，预计全年各类营销活动将向全国消费者发放百亿元消费券，在助力经济复苏，为消费者提供更多更好更实惠的商品与服务同时，持续做大销售规模、提升易捷品牌影响力。本次“易捷养车节”作为中石化易捷全年促销的头阵活动，紧抓季节转暖、踏青出行相关消费需求，针对私家车车主推出洗车保养、出游套餐组合，为车友送上贴心与实惠。

本次“给打工人加油，满200赠200消费券”易捷养车节活动主要涵盖“加油送洗车”活动和“滋润春季爆款商品”两部分。在“加油送洗车”活动中，中石化易捷在全系统自动洗车汽服项目中开展“加油满200元，送免费洗车”活动，同时，各省市分公司还将根据实际情况，为顾客提供汽车美容、保养、维修、汽车配件、汽车用品等多种服务及产品。针对有润滑油使用需求的用户，客户在活动期间加油可获赠指定润滑油抵扣券或者购买润滑油获赠免费换油券，同时还有润滑油与汽车周边商品特惠组合套餐。针对汽油绑卡客户，活动期间客户持卡加油单次满一定金额，即获赠卓玛泉“满60减25元”、长白山天泉“满45减15元”、汽车养护环保产品“满50减20元”专项电子券。此外还有其他线下满减电子券，用于客户购买油非互动活动专区易捷商品。针对线上客户，使用“一键加油”消费满200元，即可获赠“满199减100元”电子券，在“加油中石化”平台活动专区使用。

在滋润春季爆款商品促销方面，本次易捷养车节为车友奉上多种特惠组合：卓玛泉天然冰川水 +粳秋十月大米的“水米组合”，红牛维生素风味饮料+长白山天泉的“运动组合”，以及由海龙燃油宝+悦泰海龙尾气液+喜乐爽玻璃水的“环保组合”。对于即将到来的“女神节”，本次养车节还将在3月3日至3月10日，通过加油中石化平台开展专门针对女性车友的“38女神节，宠爱有‘礼’”专题活动，届时，多种化妆品、日化百货、生活小家电、零食等商品3.8折起，参加限时限量特惠活动。此外，还有社区及企业团购福利，支付宝扫码得易捷门店红包等活动，为消费者送出更多实惠。

(责编：刘佳、吕骞)